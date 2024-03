Los astrónomos creen que las galaxias tienen un agujero negro en el centro y la Vía Láctea no es la excepción. Ahora, una app creada con ChatGPT, permite encontrar este colosal objeto desde cualquier parte del mundo.

Se trata de Galactic Compass, una aplicación por ahora únicamente disponible en iOS, que permite buscar la ubicación del centro de la Vía Láctea en tiempo real, estés donde estés.

De acuerdo con Space.com, la app fue desarrollada por Matthew Webb, un ingeniero que utilizó ChatGPT para conseguir los códigos que permitieron que una flecha apunte siempre hacia el centro, donde se encuentra el colosal agujero negro Sagitario A*.

Para usarla, hay que posicionar el iPhone en una superficie plana y la flecha simplemente apuntará hacia donde se encuentra el centro de la galaxia. Por supuesto que el agujero negro no es visible a simple vista, ya que se encuentra a unos 24.000 – 26.000 años luz lejos de la Tierra.

Puede ser que esta app no tenga mayor utilidad para muchos, pero Webb señala que puede servir para poner las cosas en perspectiva y recordar, cuál es nuestro lugar en el Cosmos.

I made an iPhone app that always points at the centre of the galaxy! pic.twitter.com/0QBy3H8aXO

— Matt Webb 🌸🌼🌸 (@genmon) February 15, 2024