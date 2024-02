Los nuevos lentes Vision Pro, de realidad virtual y aumentada de Apple, han dado bastante que hablar desde su lanzamiento en Estados Unidos, pero ahora sus usuarios están reportando un extraño efecto secundario, la cinetosis.

De acuerdo con Wired, decenas de usuarios han estado pidiendo reembolsos recientemente por diferentes razones. Entre ellas figuran aspectos técnicos como pequeñas fallas de uso, incomodidad y funciones que no se ajustaron a las expectativas.

Pero al parecer, la razón más mencionada hasta ahora ha sido la cinetosis, y es que el uso de este tipo de lentes no es para todos. Este efecto secundario puede afectar a la salud momentáneamente y ser bastante incómoda para quienes la padecen.

Los usuarios reclamaron que los lentes les producen dolor de cabeza y mareos, además, el dispositivo pesa, por lo que su uso prolongado carece de comodidad. Según recoge The Verge, incluso algunas personas reportaron haber sufrido roturas de vasos sanguíneos o enrojecimiento en los ojos.

“A pesar de ser tan mágico de usar como esperaba, era simplemente demasiado incómodo de usar incluso por períodos cortos de tiempo debido al peso y al diseño de las correas. Quería usarlo, pero tenía miedo de ponérmelo”, comentó Parker Ortolani, del mismo medio, quien probó el dispositivo.

Asimismo, añadió que “es demasiado caro y difícil de manejar siquiera para intentar acostumbrarme a los constantes dolores de cabeza y fatiga visual que estaba experimentando. Volveré para el próximo”.

En la misma línea, otros usuarios han mencionado en redes que ha sido una buena experiencia probar los lentes, pero que el dolor de cabeza después de usarlos no lo vale.

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.

Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though.

— Rjey (@RjeyTech) February 14, 2024