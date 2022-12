El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, debería renunciar a la dirección de la red social según los resultados de la encuesta que él mismo convocó. Allí preguntó a los usuarios si era él quien debería o no seguir dirigiendo la empresa.

A la pregunta “¿Debo renunciar como jefe de Twitter?” Un 57,5% de usuarios de la red social votó “sí”, mientras que un 42,5% optó por el “no”, de un total de 17,5 millones de usuarios que participaron.

El mismo Musk prometió, cuando convocó la consulta, que acataría los resultados.

El magnate también publicó otro mensaje en el que anunció que habría una votación para “cambios mayores de política” en la red.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022