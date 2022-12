Twitter, del empresario Elon Musk, suspendió la cuenta @elonjet, un hacker que seguía los movimientos del avión del magnate, y que fue creada por Jack Sweeney, que ahora migró el perfil a la red social Mastodon.

“Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter”, reza en el perfil creado por Sweeney, que ha confirmado su cierre a través de un tuit en su cuenta personal, que posteriormente también fue suspendida.

Antes de su bloqueo, @elonjet tenía medio millón de seguidores. Según un pantallazo compartido por Sweeney, la compañía le informó que había quebrantado sus normas y que únicamente podía leer contenido, pero no enviar o reenviar mensajes. Asimismo, Twitter le da la oportunidad de presentar una queja contra la medida.

El cierre se produce a pesar de que hace un mes el propio Musk, que se describió en una ocasión como “un absolutista de la libertad de expresión”, aseguró expresamente que no la bloquearía.

“Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal”, dijo.

It looks like @elonmusk has killed the account that was tracking the location of his jet (using publicly available information) @ElonJet pic.twitter.com/75FDm5eu2M

— Donie O'Sullivan (@donie) December 14, 2022