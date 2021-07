Una nueva aplicación llamada HalloApp busca hacerse un nombre entre los usuarios de los servicios de mensajería instantánea.

Se trata de una plataforma creada por Neeraj Arora y Michael Donohue, dos exempleados de WhatsApp que decidieron levantar esta red social con un claro eje minimalista.

De hecho, sólo cuenta con cuatro pestañas que muestran un timeline con las publicaciones de los contactos, los chats grupales, los chats individuales y los ajustes.

Una de las principales premisas de esta app, que ya se encuentra disponible de manera gratuita tanto en la App Store como también en la Play Store, es la de no contar con anuncios que puedan afectar la experiencia de uso.

A su vez, a diferencia de lo que sucede con la plataforma propiedad de Facebook, HalloApp busca ser una alternativa sencilla en cuanto a los permisos que se le piden a los usuarios.

En ese sentido, la aplicación sólo solicita autorización para acceder a los contactos y a los archivos multimedia, en el caso de que quieras enviarlos.

thank you, we are working hard so you can share what matters in your life, with the people who matter to you. In complete privacy. https://t.co/HsHlmwReUm

— HalloApp (@halloapp) July 20, 2021