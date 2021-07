Hoy en día hay una gran variedad a la hora de elegir los audífonos adecuados para usarlos en nuestro día a día.

Si bien la gama de productos es amplia, es importante tener presente qué es lo que buscamos específicamente en este tipo de accesorios para saber elegir la opción correcta, considerando además cuánto estamos dispuestos a invertir, evidentemente.

Una de las propuestas que ha arremetido son los Klip Xtreme Pulse, modelo que en el último tiempo se ha ido abriendo camino en el mercado, y que cuenta con interesantes novedades a un precio bastante amigable.

Gracias a la marca hemos podido probar una unidad para así poder contarles nuestro parecer sobre su calidad y desempeño. Si quieres conocer nuestras conclusiones, te invitamos a seguir leyendo.

Lo primero que llama la atención de los Klip Xtreme Pulse es su diseño sobrio, sin mucha parafernalia ni detalles extra, resultando así ideales para quienes gustan de lo tradicional.

En mano se sienten bastante ligeros, siendo además fáciles de manipular y transportar gracias a que son plegables, por lo que permiten ahorrar bastante espacio. Llevarlos en tu mochila será sumamente práctico.

Con un peso de 204,5 gramos, no representan una gran carga ni mucho menos, lo que se agradece enormemente.

Una vez puestos sobre nuestros oídos, siguen sintiéndose bastante livianos. Las almohadillas de cuerina de los audífonos cubren y rodean la cavidad del oído, aislándonos del exterior.

En el auricular izquierdo encontramos el micrófono integrado omnidireccional, una luz LED indicadora de estado, una entrada auxiliar y los controles de gestión de sonido. Luego de un tiempo te acostumbrarás al uso de los botones ya que cuentan con relieve para poder reconocerlos.

Gracias a que cuenta con un micrófono integrado, puedes pasar de manera sencilla y rápida de la música a las llamadas telefónicas. En las pruebas que hicimos no registramos mayores inconvenientes, por lo que si eres de los que no puede estar sin el celular en tus actividades diarias, te será de gran ayuda.

Probamos los audífonos con canciones en el que predominara el bajo para así ver su desempeño. En líneas generales, entregó un sonido limpio y sin saturaciones. En aplicaciones como Spotify, la calidad del audio fue bastante buena, entregando un sonido claro.

En cuanto a la experiencia gamer, lo probamos con una PlayStation 5, específicamente en juegos que pudieran exigir en cuanto al aspecto sonoro, como Returnal y Assassin’s Creed Valhalla.

En ese sentido, advertimos que los Klip Xtreme Pulse permiten distinguir de dónde viene cada fuente de sonido, ya sea en las batallas o en en medio de explosiones.

Eso sí, advertí un detalle que al menos en mi caso, hizo que la experiencia generara una merma en la usabilidad. Tal como muchas personas, uso anteojos, especialmente si estoy frente a una pantalla, y después de unos 35 minutos de uso, se me hizo habitual sentir un tanto incómodo la zona en la que las patitas hacen contacto con la almohadilla, por lo que debía tomar unos cinco minutos de descanso para retomar mis labores.

Hice la prueba usándolos sin mis lentes y me di cuenta que en ese caso dicha incomodidad no se presentaba. El tema es que como debo usar lentes para la mayoría de las actividades, es un aspecto que no podía dejar pasar, considerando que son muchos quienes usan anteojos. En todo caso, en general se aconseja tomar un break cada una hora de uso.

Otro detalle es que luego de un tiempo de uso, noté que las manchas de los dedos quedan marcadas con suma facilidad, por lo que quienes se preocupan de este tipo de detalles, de seguro estarán limpiando con un paño de manera constante.

El tiempo de carga es de dos horas aproximadamente, lo cual te permitirá tener una experiencia de más de ocho horas de funcionamiento continuo gracias a los 300mAh de la batería. Esto resulta bastante útil, por ejemplo, para una jornada laboral, en la que acostumbres a utilizar este tipo de accesorios para tus funciones y deberes. En modo pausa, alcanza las 25 horas.

En tanto, puedes usar este modelo de manera inalámbrica si así lo prefieres, modo en el que no mostró una baja en su desempeño. En líneas generales ofreció un sonido bastante coordinado, sin problemas de latencia.

Sincronizar estos audífonos a cualquier dispositivo vía bluetooth resulta sencillo y rápido, por lo que debieras tener mayores problemas en ese sentido. En las pruebas que hicimos, no tuvimos inconvenientes al momento de conectarlos.

Por supuesto que existen audífonos con mayores especificaciones técnicas, no obstante para esto tendrás que desembolsar un monto mayor de dinero. A un valor referencial de $23.990, los Klip Xtreme Pulse cumplen totalmente.