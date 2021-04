Una antigua Comisionada de la Infancia en Inglaterra presentó el miércoles una demanda contra la plataforma de vídeos TikTok acusándola de recopilar ilegalmente datos personales de millones de niños en el Reino Unido y Europa.

Anne Longfield demandó a TikTok y a su empresa matriz china, ByteDance, en nombre de niños de 16 años en la UE y de 13 en el Reino Unido, esperando una indemnización total de miles de millones de libras. Unos 3,5 millones de menores están concernidos en el Reino Unido, según ella.

Longfield estima que todos los niños que utilizaron TikTok desde mayo de 2018, es decir, desde la introducción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, tengan o no una cuenta, podrían verse afectados por esta recopilación de datos. Entre esta información personal figuran números de teléfono, vídeos, imágenes, ubicación de la conexión o incluso datos biométricos, como el reconocimiento facial.

“Detrás de las canciones divertidas, los retos de baile o el playback, hay algo mucho más malicioso”, afirmó Longfield.

Today I’m launching a legal claim against @tiktok_uk on behalf of millions of children whose data was illegally taken and transferred to unknown third parties for profit. Learn more about our fight to protect children's privacy @TikTokClaimUK for updates https://t.co/eSCxj4Jwql pic.twitter.com/LBvNHq7Oth

— Anne Longfield (@annelongfield) April 21, 2021