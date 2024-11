Existe una teoría en la geología que sugiere que hace unos 700 millones de años, la Tierra se enfrió y se convirtió en una “bola de nieve”. Los científicos creen que las capas de hielo posiblemente rodearon todo el planeta incluso en el ecuador, donde hoy es más cálido.

Esta congelación, habría durado decenas de millones de años y, contra todo pronóstico, las formas de vida primitivas perduraron. De hecho, plantean que una vez que se congeló, surgió la vida molecular compleja.

La teoría surgió a raíz de estudios de rocas sedimentadas que han mostrado signos de haber estado en costas y mares poco profundos. Además, también se han probado modelos climáticos que respaldarían a la bola de nieve.

Pero ahora, los geólogos encontraron evidencia física en la cordillera Front Range, de las Montañas Rocosas de Colorado, en Estados Unidos. Allí, hay una serie de rocas llamadas “areniscas Tavakaiv” o “Tava”, que contienen pistas sobre este período helado, recoge Science Alert.

El nuevo estudio se publicó en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). “Este estudio presenta la primera evidencia física de que la ‘Tierra bola de nieve’ llegó al corazón de los continentes en el ecuador”, explicó en un comunicado Liam Courtney-Davies, investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado y autor principal del paper.

¿Una “Tierra bola de nieve”?

Los investigadores utilizaron una técnica de datación conocida como espectrometría de masas por ablación láser, para analizar la arenisca. Este método aplica láseres a los minerales para liberar algunos de los átomos en su interior.

Así, encontraron que estas rocas fueron forzadas a estar bajo tierra hace unos 690-660 millones de años, posiblemente por el peso de glaciares gigantes que las cubrieron.

“Una posible explicación de lo que creó estas enigmáticas areniscas es la inmensa presión de una capa de hielo suprayacente, que empuja los sedimentos mezclados con agua de deshielo hacia la roca debilitada que se encuentra debajo“, explicaron los geólogos en un artículo de The Conversation.

“El origen de las rocas de Tava ha sido debatido durante más de 125 años, pero la nueva tecnología nos permitió vincularlas de manera concluyente con el período de la Tierra Bola de Nieve Criogénica por primera vez”, aclaran.

Resulta que, anteriormente, los investigadores no podían determinar con exactitud la edad de estas rocas porque no habían desarrollado un método para analizarlas mejor.

“Encontramos una forma de resolver ese misterio, utilizando vetas de hierro encontradas junto a las inyectitas de Tava. (…) Los minerales de hierro contienen cantidades muy bajas de elementos radiactivos naturales, incluido el uranio, que se desintegra lentamente en el elemento plomo a una velocidad conocida. Los avances recientes en la datación radiométrica basada en láser nos permitieron medir la proporción de isótopos de uranio y plomo en el mineral de óxido de hierro hematita para revelar cuánto tiempo hace que se formaron los cristales individuales”, explicaron.

“El período de tiempo que se conoce como la época de formación de estas areniscas es el período criogénico, hace entre 720 y 635 millones de años. El nombre deriva de la palabra griega “nacimiento en frío” y es sinónimo de alteración del clima y de la vida en nuestro planeta, incluida la Tierra Bola de Nieve”, concluyeron.

Los posibles escenarios

Los geólogos postulan que una enorme capa de hielo produjo agua de deshielo, que se mezcló con los sedimentos que había debajo, dejando los rastros que ahora estudian.

“El peso de la capa de hielo creó inmensas presiones que empujaron a este fluido arenoso hacia el lecho rocoso que ya se había debilitado durante millones de años“, señalaron.

En la misma línea, mencionan que estos hallazgos “consolidan aún más” la teoría de la Tierra bola de nieve.

“Esperamos que los secretos de estas esquivas rocas criogénicas en Colorado conduzcan al descubrimiento de más registros terrestres de la Tierra bola de nieve”, agregaron.