Un estudio identificó 303 nuevos geoglifos en la Pampa de Nazca, en Perú, duplicando el número de elementos de este tipo confirmados en la zona. El trabajo tomó seis meses de búsqueda y fue apoyado por una inteligencia artificial (IA).

Este hallazgo es el resultado de un proyecto de investigación conjunto entre la Universidad de Yamagata (Japón) e IBM Research, los resultados se publicaron en la revista científica en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los nuevos geoglifos incluyen humanoides abstractos, “cabezas decapitadas”, animales domésticos, peces, pájaros, gatos, una posible “escena ceremonial” e interacciones entre humanos y animales, escribieron los investigadores en el artículo. La forma más extraña era, sin duda, una “ballena asesina” de 22 metros de largo sosteniendo un cuchillo (arriba en la imagen).

Nuevos geoglifos en la Pampa de Nazca

El estudido aporta claves sobre el propósito de estas estructuras. Así, los geoglifos gigantes de tipo lineal representan predominantemente animales salvajes y están distribuidos a lo largo de una elaborada red de geoglifos lineales y trapezoidales.

Los expertos creen que es probable que se usaran para actividades rituales a nivel comunitario, según informa un comunicado de la Universidad de Yamagata.

Los pequeños geoglifos de tipo relieve representaban motivos relacionados con humanos, incluidos humanoides y camélidos domesticados, y generalmente se encuentran a una distancia de visión de los senderos sinuosos. Parece que fueron vistos por individuos o grupos pequeños.

Por otro lado, concluyen que mientras que los geoglifos figurativos de tipo lineal se crearon con fines ceremoniales comunitarios, los de tipo relieve se crearon para servir como “vallas publicitarias” que se pudieran ver desde los senderos, para compartir información sobre actividades humanas, principalmente relacionadas con animales domésticos y cabezas decapitadas.

Las antiguas obras de arte probablemente fueron creadas entre el 200 a. C. y el 500 d. C. por miembros de la civilización preincaica conocida como Nazca (o Nasca), quienes quitaron las capas superiores de los guijarros teñidos de rojo de la superficie del desierto para revelar secciones de suelo más claro en una amplia gama de formas y tamaños diferentes.