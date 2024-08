SpaceX lanzará antes de fin de año la primera misión espacial con tripulación, integrada por astronautas privados, que explore la Tierra desde una órbita polar y sobrevuele los polos del planeta.

Bautizada con el nombre de la nave que ayudó a los exploradores a llegar por primera vez a las regiones ártica y antártica de la Tierra, la nave Crew Dragon Fram2 estará comandada por Chun Wang, un empresario y aventurero de Malta.

“Wang pretende utilizar la misión para destacar el espíritu de exploración de la tripulación, generar una sensación de asombro y curiosidad en el público en general y destacar cómo la tecnología puede ayudar a ampliar los límites de la exploración de la Tierra y a través de la investigación de la misión”, dice un comunicado de la compañía.

Junto a Wang en la misión hay una tripulación de “aventureros” internacionales: Jannicke Mikkelsen de Noruega, comandante del vehículo; Eric Philips de Australia, piloto del vehículo; y Rabea Rogge de Alemania, especialista de la misión. Este será el primer vuelo espacial para cada uno de los miembros de la tripulación. Todos han recibido formación como astronautas. SpaceX no ha dado información sobre el precio de los pasajes.

Fram 2 alcanzará la órbita polar despegando de Cabo Cañaveral, en Florida y tendrá una duración de entre 3 a 5 días en total.

La tripulación planea observar las regiones polares de la Tierra a través de la cúpula de Dragon a una altitud de 425 a 450 km, aprovechando los conocimientos de los físicos espaciales y los científicos ciudadanos para estudiar emisiones de luz inusuales que se asemejan a las auroras.

La tripulación estudiará fragmentos verdes y cintas malvas de emisiones continuas comparables al fenómeno conocido como STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), que se ha medido a una altitud de aproximadamente 400 a 500 km sobre la atmósfera terrestre.

Fram2 will become the first human spaceflight mission to fly over and explore the Earth’s polar regions from orbit. Learn more about the @framonauts mission here → https://t.co/3InB5ybsIx pic.twitter.com/rZ2PCw0GlX

