La NASA escogió a la compañía SpaceX, de Elon Musk, para destruir la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). La tarea será construir una nave que sea capaz de desorbitar esta enorme estructura para que reingrese a la Tierra y se destruya en la atmósfera.

Si bien SpaceX desarrollará la nave espacial desorbitada, la NASA se hará cargo de ella después del desarrollo y la operará durante toda su misión. Junto con la estación espacial, se espera que esta nave sin tripulación se destruya como parte del proceso de reingreso en la atmósfera, garantizando la prevención de riesgos para las áreas pobladas, informa la NASA.

Tras sucesivas ampliaciones, la ISS alcanza actualmente un peso de 420 toneladas, con una longitud de 73 metros cuadrados y una anchura de 109. Orbita la Tierra a más de 400 kilómetros de altura.

Desde 1998, cinco agencias espaciales, CSA (Agencia Espacial Canadiense), ESA (Agencia Espacial Europea), JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) y la Corporación Espacial Estatal Roscosmos, han operado la ISS y cada agencia es responsable de administrar y controlar el hardware que proporciona.

La estación fue diseñada para ser interdependiente y depende de las contribuciones de toda la asociación para funcionar. Estados Unidos, Japón, Canadá y los países participantes de la ESA se han comprometido a operar la estación hasta 2030. Rusia se ha comprometido a continuar las operaciones de la estación al menos hasta 2028. La desorbitación segura de la ISS es responsabilidad de las cinco agencias espaciales.

Según un comunicado de la NASA, el contrato de adjudicación única tiene un valor potencial total de 843 millones de dólares. El servicio de lanzamiento del vehículo de desorbitación será una adquisición futura.

Después de 24 años de operaciones tripuladas de forma continua, la estación espacial es una plataforma científica en la que los miembros de la tripulación han realizado más de 3.300 experimentos en microgravedad centrados en múltiples disciplinas de investigación, incluidas las ciencias de la Tierra y el espacio, la biología, la fisiología humana, las ciencias físicas y las demostraciones de tecnología que no son posibles en la Tierra.

SpaceX is honored to be entrusted by @NASA to support this critical mission https://t.co/63zFgM5oFn

— SpaceX (@SpaceX) June 26, 2024