Andrea Yévenes Alveal, mejor conocida como “Paleoandrea”, es una tiktoker chilena que se hizo viral en redes después de comenzar a divulgar la ciencia de los dinosaurios. En plena pandemia y con una canción improvisada, acumuló miles de seguidores y ahora es inspiración para niños y adultos.

La paleontóloga de profesión, tuvo una idea de los días de cuarentena que la catapultó al éxito como una de las divulgadoras jóvenes más conocidas del país y de las redes sociales, donde la reconocen por su emblemática frase: “¿Qué ves aquí?“.

En conversación con BiobioChile, Andrea dice que nunca esperó que su icónica canción, que vio la luz por primera vez en 2021, la llevara tan lejos. Ahora, cuando va a presentar charlas en distintos lugares de Chile, se sorprende del cariño y admiración de sus seguidores.

“Me llegan mensajes tan bonitos donde me dicen ‘gracias a ti revivió mi amor por la paleontología’ o ‘me vuelves a descubrir el niño interior que era feliz con esto’. Es súper lindo”, comenta.

La influencer, que se identifica en Instagram como “tu paleontóloga de confianza”, descubrió la fórmula para acercar la ciencia a las personas y ya no le teme a los haters: “la gente es la que me motiva a seguir“, dice.

“Fui una niña de Jurassic Park”

A Andrea los dinosaurios la acompañaron desde pequeña, siendo una niña que creció en los 90’s, una de sus primeras referencias fue la película Jurassic Park, de Steven Spielberg, franquicia de la que se declara fan.

Fue a los 4 años cuando vio a los dinosaurios en la gran pantalla, “me obsesioné. Tuve la suerte que mis papás no lo encontraron raro y me cultivaron el gusto”, cuenta.

Ahora, como adulta, su dinosaurio favorito es el Tericinosaurio o Therizinosaurus cheloniformis, una especie del Cretácico, que pudo llegar a medir unos 5 metros de altura, 10 metros de cabeza a cola y tenía enormes garras.

Sin embargo, y pese al cariño por estos animales extintos, Andrea dice que su área de preferencia es la paleobotánica, que estudia las plantas que vivieron hace millones de años en la Tierra. “Son una caja de Pandora”, asegura.

—¿Cómo empezaste en TikTok? ¿Por qué decidiste hacerlo?

Yo partí en realidad en Instagram el 2018, porque me di cuenta de que no había páginas de paleontología en español en esta plataforma, eran todas en inglés. Pero tengo que decir que dejé súper botada esa página por años, subía una y otra foto de fósiles como una vez cada tres meses.

Hasta el 2021, que ya estábamos en plena pandemia y había mucha gente en internet discutiendo temas, vi un post en Facebook que había mucha gente discutiendo y yo trataba de explicar correctamente un tema de paleontología. Ahí me di cuenta de que tenía este Instagram, lo empecé a usar más, empecé a hacer infografías que era lo que se usaba y después muy rápidamente se cambió al sistema de vídeos.

Lo mismos vídeos de TikTok los empecé a subir ahí, y de repente un vídeo explotó y ahí empecé a crecer, crecer y crecer. Después me trasladé a YouTube y ha sido bien curioso este trayecto, son cosas que nunca pensé que iba a terminar haciendo realmente hoy.

—¿Cómo se te ocurrió la canción?

Hay un capítulo de Hanna Montana, sí, yo crecí viendo a Hanna Montana; en que ella tiene una prueba, entonces hace una canción para acordarse y así. Esa estrategia yo la usé en la universidad, también me hacía mis propias canciones, sin rima en ese momento.

Un día estaba aquí en mi pieza usando un filtro de un dinosaurio bailarín, ya lo había usado una vez, pero había hablado y dije “como que no pega que esté hablando si el filtro está bailando”. Ahí empecé a hacer una letra súper improvisada, fue como reaccionando a un vídeo explicando lo que salía ahí, que generalmente son animaciones o vídeos de fósiles que están en inglés, entonces yo hago estas canciones cortitas, pero con datos verdaderos.

Me acuerdo ese día que subí el primer “¿Qué ves aquí?”, a la hora ya tenía como 200 mil vistas. Igual me da un poquito de vergüenza, yo hice eso encerrada en mi pieza, bajito, no como ahora. De repente ya al otro día tenía un millón de vistas y empezó a llegar mucha gente, pero fue algo súper entretenido. Lo sigo haciendo de repente, y ahora hay vídeos de gente como de mi edad o no sé veinteañeros que también se graban cantando.

También ha sido súper bonito que papás y mamás de repente me mandan vídeos de sus hijitos cantando, entonces es muy para todas las edades y ha generado algo súper bueno para la comunidad. Ha habido algunos comentarios de qué cringe y todo eso, pero yo me quedo con lo positivo. A la gente le gusta y aprenden algunas cosas, que es lo entretenido de esto, los demás son amargados.

—¿Crees que hay una fórmula para divulgar temas científicos a todas las edades o te salió natural?

Yo creo que es natural, pero también hay algo que algunas personas hacen, que yo no lo hago, que es “infantilizar”. Creo que se entienden los contenidos, hay paleontología, hay enfoques en paleontología muy para niños y yo lo que siempre he querido con mis redes es que todas las personas aprendan, porque yo sé que hay gente de 40 a 50 años que les gusta la paleo y nunca tuvieron acceso, entonces eso es lo que yo trato de hacer transversal.

Y por eso también hago tantas secciones, tengo el ¿Qué ves aquí?, resumo papers, hablo datos, muestro fósiles, entonces trato como de hacer bien variadas las cosas como para todos los gustos y hasta hoy en día ha resultado. Claramente, hay personas que les gusta más una sección que otra, la paleontología puede ser bien entretenida, pero también puede ser más seria hablando de papers. Igual trato siempre de meter un chiste o decir aquí hay un chisme o polémica, es un recurso que a la gente le engancha y se da que muchas personas después comienzan a buscar más información y ese es mi objetivo.

No necesariamente todas las personas que me siguen van a dedicarse a la paleo o van a querer aprenderla más formalmente, pero sí existen personas que después de ver un vídeo me escriben y me dicen ‘¿me podrías recomendar un libro para profundizar?’ Y eso es como el objetivo. Quiero que la gente vea que la paleontología no es exclusiva de los niños, no son solo dinosaurios y que también es una disciplina científica. Fuera de todo lo entretenido, hay una disciplina científica real, hay normativas, entonces es bien bueno que la gente comience a acercarse de esa manera.

—¿Faltará algo en Chile para impulsar más la paleontología?

Lo que pasa es que hay poca gente en paleontología en Chile, yo creo que en los últimos cinco años ha entrado más gente porque ahora hay más áreas para trabajar, no en investigación, porque los núcleos de investigación son bien cerrados. Cuesta entrar, típico mundo científico. Pero hoy en día tenemos como el aspecto privado que es el área de las consultorías ambientales, donde está entrando mucha más gente y jóvenes, pero muchos en ciencias no tienen realmente un interés en hacer divulgación y tampoco les da el tiempo.

Yo estoy vuelta loca en ese momento tratando de equilibrar todo, se hace superdifícil, a veces es supercomplicado tratar de mantener las plataformas. Yo las manejo sola, edito mis vídeos sola, todo sola, se hace superdifícil manejar eso, hacer un poco de trabajo, trabajar, entonces es hacer malabares.

Yo entiendo que muchos también se alejan de eso, pero creo que sí falta más gente divulgando. Hubo algunos proyectos como por ejemplo la ‘Aprendiendo Paleo’, que era una chica que hacía divulgación principalmente de megafauna, que es un tema que no se toca mucho, megafauna chilena, es una geóloga, pero también lo dejo ahí porque la vida es complicada. También está ‘Cazadores de Fósiles’, que es una paleontóloga de vertebrados, la Luna, ella trata de subir un poquito más de vídeos de cuando está sacando fósiles. Pero es complicado y todavía somos muy pocos, somos muy pocos en el área y menos aún los que queremos hacer divulgación, o los que nos da el tiempo.

—O quizás falta algún ramo de divulgación en las carreras también…

A mí me pasó muchas veces cuando estaba estudiando, de ir a charlas de científicos, que estos son como los medios de divulgación que ellos ocupan, o de difusión en realidad, y a veces pasaba que no entendía lo que estaban hablando. Entonces sí, falta eso de acercar la ciencia a la gente.

En realidad dudo mucho que eso cambie como en La Academia, pero quizás las nuevas generaciones sí pueden empezar a cambiar un poquito ese chip, y sí sería bien positivo que en algunas instituciones se dé, no sé, al menos un optativo de comunicar ciencia, porque hoy en día he visto que son solamente diplomados, y aun así están enfocados en difusión. Falta algo para que la ciencia comience a acercarse a las personas.

—¿Y tú por qué elegiste la paleontología?

La verdad, fui una niña de Jurassic Park, la vi a los cuatro años, me obsesioné, tuve la suerte que mis papás no lo encontraron raro, y me cultivaron el gusto. Mi papá me regalaba enciclopedias, álbumes. Yo crecí en los 90’s, y claro, habían pocas cosas en esa época, pero me las llevaban a la casa. Yo iba aprendiendo, después empezaron a salir documentales, los veía, los tenía y los repetía, los repetía.

Después ya de más grande empecé a aprender más de las áreas que complementan la paleontología: la geología y la biología. Y después cuando estaba estudiando tuve cursos de paleontología y aprendí lo que realmente es la paleo. Yo creo que tenemos una imagen de lo que hacen gracias a las películas, pero en verdad es una disciplina científica, es lo que hay que entender, es una disciplina científica y hay que ponerle empeño. Pero me gustó, pese a eso, hay mucha gente que llega a la asignatura de paleontología y no les gusta, pero a mí por suerte me siguió gustando. Me gusta aprender de las distintas áreas, y he seguido con este gusto prácticamente toda mi vida.

Paleoandrea y el “hate” en redes sociales

Paloandrea, con más de 600 mil seguidores en TikTok y más de 200 mil en Instagram, dice que uno de los desafíos más grandes de divulgar en redes ha sido enfrentar el “hate” u odio que le llega en las redes sociales.

Además de tener que gestionar sus tiempos de trabajo para poder continuar manteniendo activas sus plataformas, los malos comentarios son otro factor importante. “Nos llega a divulgadores, y esto es súper transversal”, asegura.

“Es súper difícil empezar a ignorar el hate, seguir haciendo contenido, porque a veces las personas te empiezan a atacar por cosas físicas, por cómo hablas, etcétera. Entonces son cosas que a uno igual le empiezan a afectar, y no te deberían afectar. Pero cuesta, o sea, es un proceso, a mí me costó años, dos o tres años ya empezar a superar eso. Es algo bien complicado adicional a los otros desafíos que tiene esto.

—¿Qué te ayudó a superarlo?

La verdad, hay dos factores principales, uno es que me hice redes de contactos de otros divulgadores que me han apoyado harto en el proceso; y el otro es que veo la respuesta de la gente.

M llegan mensajes tan bonitos, de “gracias a ti revivió mi amor por la paleontología”, “me vuelves a descubrir el niño interior que era feliz con esto”. O hay gente que me escribe: “¿Sabes qué? Yo estaba pasando por momentos súper malos y ver estos vídeos me traen alegría porque me recuerdan mi infancia”. Cosas así.

Creo que también es un motor para seguir, y sobre todo cuando veo a la gente en las charlas. Gente que se ha pegado viajes largos. Una señora llevó a su hija de la Serena a Santiago una vez para ver una charla mía, o en Concepción que fui, una familia llevó un niñito que viajaron como cuatro horas para llegar, eso es para mí: tengo que seguir, al final también la gente es la que me motiva a seguir.

—¿Qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a la paleontología?

Bueno, más que al niño, porque el niño va a seguir con su motivación, es a sus papás: que se lo cultiven. Puede que después de la adolescencia tenga otros gustos, pero es súper positivo cuando tus padres te apoyan en lo que esté a su alcance. Si te pueden dar una revista, un documental, si te pueden llevar un museo, una exposición, que lo hagan, porque para los niños eso es muy bueno, muy positivo.

Yo lo digo desde mi experiencia personal, fue algo positivo para mí, fue algo que no me alejó de la ciencia. Mucha gente se aleja de la ciencia a una edad muy temprana, también por estos estigmas que hay alrededor de distintas cosas.

Y a la gente más adulta, o gente que está buscando carreras, decirles que en la paleontología hay campo, no solamente dinosaurios, estudiamos todas las formas de vida que han existido en el planeta, o sea, tenemos desde 3.800 millones de años hasta hace 10.000 años para estudiar, es mucho. También se puede trabajar en el ámbito privado, que es lo que se está haciendo hoy en día con la consultoría, y de ahí también de repente salen algunos artículos científicos.

Entonces hay opciones, y en Chile se necesita más gente, nos hace falta gente trabajando en distintas áreas. Necesitamos ideas nuevas, con nuevas perspectivas, tenemos la suerte de que acá en Chile paleontología es una especialización, o sea, tú estudias o geología, o biología, o medio ambiente, hay diversidad de carreras que te pueden llevar a ser paleontólogo, y estas distintas formaciones hacen que las personas tengan distintas formas de ver y entender la paleo, y eso es súper enriquecedor.

—De todas estas áreas, ¿cuál es tu favorita? ¿A cuál te estás dedicando ahora?

Bueno, en los últimos años estuve trabajando mucho en lo que era paleobotánica, igual el año pasado estuve trabajando en docencia y en consultoría, como que trabajaba con todos los grupos para enseñarles a la gente.

Hoy en día me estoy yendo más al área de evolución, también de especies, pero mi corazón está con las plantas fósiles, sobre todo las del triásico y paleozoico, que es lo más antiguo de eso. Son cosas muy raras que había en el planeta, las plantas eran extrañas, la gente como que mira las plantas y dice: “oh, qué fome”, pero en verdad las plantas son al final las estructuradoras de los ecosistemas, sin plantas en ecosistemas terrestres no habría tanta diversidad de vida interesante para estudiar en el registro fósil.

Creo que las plantas son muy importantes y son geniales. Hoy hay plantas que son del mismo grupo de 10 centímetros y en el carbonífero medían 15 metros, entonces hay cosas que son muy guapas y creo que por eso esa área me gusta tanto, en particular. Las plantas son una caja de Pandora, te van a dar sorpresas, wow, es que no puedo describirlas de otra manera, son muy impresionantes.

—¿Y tu dinosaurio favorito?

El Tericinosaurio. Sí, salió en la nueva Jurassic World. Pero a mí me gusta desde como el 2005, que salió un documental que se llamaba ‘La Garra Terrible’, ‘La Garra Gigante’, algo así. Yo lo encontré tan increíble, es un dinosaurio grande, hoy en día yo lo defino como un pollo gigante con las uñas de Rosalía, porque tiene unas garras gigantes, y es herbívoro. Pero no solamente me gusta la forma extraña de este dinosaurio, sino también por la historia que tiene su descubrimiento.

Cuando encontraron a este dinosaurio, primero encontraron la garra y pensaron que era parte de un caparazón de tortuga, y se creyó que era una tortuga. Pero en realidad era este pollo gigante, y es un dinosaurio increíble, por eso me gusta, no por Jurassic World (risas).