Un estudio publicado a fines de noviembre en la revista Nature, reveló la presencia de misteriosas estructuras enterradas bajo la superficie de Marte, a unos 35 metros de profundidad.

Este hallazgo, fue responsabilidad del rover (vehículo espacial) chino, Zhurong, que estuvo explorando el terreno marciano en 2021.

Las estructuras poligonales subterráneas, como describe el paper, se encuentran bajo tierra en la zona Utopia Planitia, una de las más grandes cuencas de impacto del planeta y del Sistema Solar.

El Zhurong, que está equipado con un radar de penetración terrestre (GPR, por sus siglas en inglés) encontró en total 16 estructuras poligonales, todas en un radio de 1,2 kilómetros. Además, pudo aproximar que miden desde centímetros, hasta varios metros de diámetro.

El estudio a cargo de Lei Zhang, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias, sugiere que estas estructuras se formaron hace unos 2.900 ó 3.700 millones de años.

Estas estimaciones coinciden con épocas de la historia marciana como la Hespérica Tardía y Amazónica Temprana, por lo que las formaciones bajo tierra podrían atribuirse a cambios climáticos importantes en el planeta.

