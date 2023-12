El astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Andreas Mogensen, captó un Evento Luminoso Transitorio (TLE), también conocido como “duende rojo”, que ocurre sobre las tormentas, entre 40 y 80 kilómetros sobre tierra.

A partir de la imagen, tomada en octubre pasado, los científicos estiman que el tamaño del duende rojo es de aproximadamente 14 por 26 kilómetros. Como los duendes rojos se forman sobre las nubes de tormenta, no son fáciles de estudiar desde la Tierra y, por lo tanto, se ven principalmente desde el espacio. Se han visto pocos duendes desde el suelo.

La imagen fue tomada con una cámara especial instalada en la cúpula acristalada en la Estación Espacial Internacional. Se trata de una cámara Davis, que funciona más como el ojo humano, detectando cambios en el contraste en lugar de capturar una imagen como una cámara normal.

El consumo de energía de una cámara para eventos es muy bajo, del orden de unos pocos vatios, y al mismo tiempo puede tomar el equivalente a 100.000 fotografías por segundo.

“Estas imágenes tomadas por Andreas son fantásticas. La cámara Davis funciona bien y nos brinda la alta resolución temporal necesaria para capturar los procesos rápidos del rayo”, dijo en un comunicado Olivier Chanrion, científico principal de este experimento e investigador principal de DTU Space.

El experimento Thor-Davis investiga los rayos en la atmósfera superior y cómo podrían afectar la concentración de gases de efecto invernadero. Se basa en el antiguo experimento de Thor de la primera misión de Mogensen en 2015, cuando también capturó imágenes de un trueno diferente que se dispara hacia el espacio, un chorro azul.

El experimento está dirigido por la Universidad Técnica Danesa (DTU) junto con la ESA.

What you see here is a picture of a red sprite over a thunder cloud that I took as part of the Thor-Davis experiment from @DTUSpace ⚡Red sprites are part of the rare phenomena known as Transient Luminous Events, often shortened TLEs

