El 4 de diciembre, hace exactamente 50 años, la primera nave espacial llegó a Júpiter. Se trata de la sonda Pioneer 10, que ahora está en un interminable viaje interestelar.

Esta sonda fue lanzada por la NASA en 1972 y tardó un año en alcanzar la órbita del planeta gaseoso. Allí tomó fotos de su atmósfera, que fueron en ese entonces imágenes sin precedentes.

Además, permitió conseguir información desconocida para la época sobre Júpiter, y obtuvo las mejores imágenes de su atmósfera en la fecha, con las que se pudo comprender su temperatura y la altura de las nubes del planeta.

La Pioneer 10, también se dedicó a estudiar los cinturones de radiación de Júpiter y su poderoso campo magnético. Hasta que emprendió otro rumbo.

