Se trata de Bryan Johnson, un hombre de 46 años que gasta cerca de 2 millones de dólares anualmente para someterse a costosos procedimientos con los que intenta rejuvenecer. El multimillonario busca “no morir”, según ha mencionado en distintas ocasiones.

Johnson se ha hecho conocido en los últimos años por sus controversiales métodos para rejuvenecer, dice que busca vivir más de 150 años y ¿por qué no? la vida eterna.

En su afán por alcanzar estos objetivos, se ha sometido a terapias de choque para rejuvenecer sus genitales, rigurosas dietas, costosos procedimientos médicos y mucho entrenamiento.

Ahora, utilizó su cuenta de X (Twitter) para mostrar los resultados de su proyecto “baby face”, con el que espera rejuvenecer su rostro hasta parecer un joven de 18 años.

En la red social mencionó que debió recuperar masa facial para parecer más joven y que los resultados que mostró a través de la foto sólo corresponden a 10 meses desde que inició el tratamiento.

I got really skinny the first year of Blueprint and lost a lot of facial volume. We started Project Baby Face 10 months ago. How are we doing? https://t.co/BGomokJu6W pic.twitter.com/nSslhfJYNo

— Zero (@bryan_johnson) November 27, 2023