El pasado 10 de agosto, la compañía aeroespacial Virgin Galactic realizó su segundo vuelo comercial tripulado por el espacio. En aquella ocasión viajaron por primera vez civiles, es decir, “turistas espaciales”, y entre ellos se encontraba Anastatia Mayers, de 18 años.

Anastatia, o “Ana”, como le dicen sus cercanos, se convirtió entonces en la mujer más joven de la historia que ha salido de la Tierra, superando a Valentina Tereshkova, de 26 años, que además de haber sido la más joven hasta ahora, fue también la primera mujer en salir a la órbita en 1963, hace 60 años.

Ana, por su parte, aún en calidad de estudiante de filosofía y física de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido, viajó acompañada de su madre, Keisha Schahaff (46), tras ganar un concurso organizado por la compañía, y en el viaje también participó el pasajero Jon Goodwin, de 80 años.

“Estar en el espacio y ver la Tierra con tus propios ojos es una experiencia muy pacífica y amorosa“, comentó Mayers en una entrevista con la BBC. “Toda la experiencia fue muy conectante y emotiva”, agregó.

La joven, contó que recibió la noticia mientras se encontraba en la universidad, cuando su madre le hizo una videollamada junto al mismísimo Richard Branson, dueño de Virgin Group.

“Mi madre me llamó por FaceTime a una hora realmente aleatoria esa noche y solo era mi cara en la pantalla, no se podía ver nada más. (…)Richard Branson cogió el teléfono y me quedé estupefacta”, recordó.

Today we flew three incredible private passengers to space: Keisha Schahaff, Anastatia Mayers and Jon Goodwin. Congratulations @VirginGalactic commercial astronauts 011, 012 and 013 – welcome to the club! https://t.co/oJb9bw6ggk #Galactic02 pic.twitter.com/PVQoH9q7Js

— Richard Branson (@richardbranson) August 10, 2023