Un nuevo análisis de muestras recogidas en el mercado de Wuhan en China, clave en las investigaciones sobre el origen del coronavirus Sars-CoV-2 que causa la enfermedad conocida como Covid-19, sugiere que el virus pudo provenir de una especie conocida como ‘perro mapache’ que habría sido comercializada ilegalmente.

Según reportaron The Atlantic y The New York Times, más allá de los hallazgos, resulta sumamente curioso que la información fue subida a un repositorio de información usada por investigadores para luego ser eliminada cuando se intentó contactar a los científicos chinos detrás de los datos.

Se trataría de archivos que contenían una gran cantidad de datos genéticos encontrados en el mercado de Wuhan en 2020, en bruto y de una forma que repetidas veces se había solicitado a China, sin éxito. Tras analizarlos, uno de los hallazgos más importantes fue el de rastros significativos de ADN de perros mapaches junto al del coronavirus.

A pesar de su nombre, los perros mapaches son más cercanos a los zorros, y llevan ese nombre por su tamaño y similitudes físicas con los animales a los que hace referencia. De origen asiático, habrían estado siendo vendidos en el mercado de Wuhan.

Si bien los animales ya habían sido apartados del mercado donde estuvieron enjaulados para cuando se tomaron las muestras, sus fluidos fueron estudiados y, en 2022, científicos chinos publicaron hallazgos concluyendo que los datos sugerían que el virus pudo llegar al mercado mediante las personas que ahí compraban o vendían.

Sin embargo, los resultados no concluyen definitivamente que el virus pasó desde perros mapaches a humanos, ni lo contrario. Y aún en el escenario de que algún perro mapache hubiera estado contagiado, los datos no prueban que éste pasó el coronavirus a un humano, ni viceversa. Sólidamente, sólo queda claro que muestras del virus y muestras del ADN de los animales fueron encontradas juntas, sin quedar claro cómo llegaron hasta donde fueron halladas.

Pese a ello, destaca el NYT, esta es una de las pistas más tangibles a la fecha en la búsqueda de cómo el coronavirus pudo haber pasado de animales a humanos (en un proceso conocido como zoonosis), y da nuevas luces sobre cómo los científicos chinos habrían dado información incompleta sobre sus hallazgos en Wuhan.