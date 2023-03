La mañana de este miércoles durante una conferencia de prensa desde el Centro Espacial de Houston en Texas, la NASA presentó el traje espacial que usarán los astronautas que viajarán a la Luna con las misiones Artemis II y Artemis III del Programa Artemis, que aspira a un nuevo alunizaje.

La agencia espacial seleccionó a la compañía Axiom Space para el diseño de los trajes y lo que será en el futuro la caminata espacial, pronosticada para el año 2025, después del vuelo de prueba de Artemis II, que tiene fecha para 2024.

Este primer prototipo en color negro por ahora, recibió el nombre de “AxEMU” y “presenta el rango de movimiento y la flexibilidad necesarios para explorar más el paisaje lunar”, dice el comunicado que publicó la NASA.

Asimismo explican que “aunque este prototipo utiliza un material de cubierta gris oscuro, la versión final probablemente será completamente blanca cuando la usen los astronautas de la NASA en la superficie de la Luna, para ayudar a mantener a los astronautas seguros y frescos mientras trabajan en el duro entorno del espacio”.

Cabe recordar que los astronautas que tripularán el cohete Orión de la misión Artemis II el próximo año serán 4, entre los que figurarán 3 estadounidenses, un canadiense y la primera mujer en llegar a la Luna.

Sin embargo, no serán anunciados oficialmente hasta el 3 de abril, que la NASA confirmará sus nombres en conjunto con la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Además, es importante puntualizar que para Artemis II no habrá un alunizaje como tal, en primera instancia la tripulación viajará a la órbita lunar y se mantendrá allí por algunas semanas para comprobar que los sistemas y condiciones de la nave sean aptas para los humanos.

Posteriormente y tras evaluar los resultados de esta misión, los astronautas finalmente pisarán suelo cerca del Polo Sur de la Luna en 2025, según los planes de la NASA, completando un alunizaje después de más de 50 años de la última misión Apolo.

