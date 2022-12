Recientemente, la NASA difundió información sobre cómo es la época de invierno en Marte, el planeta rojo continuo a la Tierra donde se encuentran varios instrumentos de la agencia espacial recogiendo detalles de su superficie y ambiente.

Gracias a observaciones de la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, la NASA pudo captar un paisaje de dunas y heladas en una zona del planeta donde actualmente es invierno.

Además, determinaron que estos relieves azules se veían así producto de la escarcha, que allá está compuesta de “hielo de dióxido de carbono (seco) y hielo de agua y desaparecerá en unos meses cuando llegue la primavera”, explican en un comunicado.

Asimismo, los estudios del Programa de Exploración de Marte (MEP) también dilucidaron qué tan frías son las temperaturas en la superficie marciana, que pueden alcanzar hasta los -123° C. Sin embargo, el frío en el planeta vecino no significa grandes nevazones, como en la Tierra.

“Por frío que haga, no esperes acumulaciones de nieve dignas de las montañas rocosas. Ninguna región de Marte recibe más de unos pocos pies de nieve, la mayor parte de la cual cae sobre áreas extremadamente planas”, explican.

En la misma línea, señalan que el invierno tarda en llegar, debido a la órbita de Marte respecto al Sol. “La órbita elíptica del planeta rojo significa que se necesitan muchos meses más para que llegue el invierno: un solo año de Marte es alrededor de dos años terrestres”.

Algo que llamó la atención de estos nuevos datos sobre la estación fría de Marte, son los tipos de nieve que caen en la superficie. Y es que algunos copos de nieve incluso tienen forma de cubo.

Esto tiene una explicación científica que se relaciona directamente con el tipo de nieve, ya que, en Marte existen 2 tipos: nieve de hielo de agua y de dióxido de carbono.

En Marte la nieve de agua se convierte en gas antes de tocar el suelo. Pero en el caso del dióxido de carbono, sus moléculas se hielo seco se unen en puntas de 4 -no 6 como los copos de nieve en la Tierra- y caen en forma de cubo.

Snow, ice, and frost form on Mars, too! Our orbiters and landers reveal how Red Planet winters compare to those on Earth. 🔴❄️

Learn more: https://t.co/04R81VZ4uT pic.twitter.com/1bg0CrweQ5

— NASA Mars (@NASAMars) December 22, 2022