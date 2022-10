Se trata de la espacie prehistórica conocida como ‘Dromornis stirtoni’, que fue el ave más grande del mundo. Los restos, que corresponden a algunas de sus articulaciones fueron encontrados en un sitio objetivo de excavación arqueológica en Australia central.

Según detalla el portal Science Alert aún podrían quedar más restos en el lugar en el que encontraron al stirtoni. Esta ave vivió hace 8 millones de años y se estima que tenía un gran pico que sobresalía de su cabeza, mientras que su cuerpo alcanzaba los 3 metros de altura y podía pesar hasta media tonelada.

El medio además señala que esta sería la primera vez que se encuentran “restos articulados” bien conservados del ave más grande del mundo. “Esto significa es que el cadáver estaba entero cuando fue enterrado”, dijo a Science Alert el paleontólogo Adam Yates, que lideró el hallazgo, del Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte, Australia.

A huge moment at #alcoota2022 with the very first articulated -Dromornis stirtoni- leg excavated from Classy Corner. Thankyou @Phoebyornis for scale! #fossilfriday @fupalaeosoc @FlindersPalaeo pic.twitter.com/mJaKvacOtg

