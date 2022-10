En específico, los científicos han conseguido capturar el movimiento de los electrones que se desplazan por una red cuadrada en simulaciones que, hasta ahora, habían requerido cientos de miles de ecuaciones individuales.

Los resultados, publicados en Physical Review Letters, pueden cambiar la forma en que los científicos analizan los sistemas con múltiples electrones en interacción. Además, si la técnica es adaptable a otras situaciones, podría ayudar a la creación de materiales con características deseables, como la superconductividad o la utilidad para la generación de energía limpia, según explica un comunicado de prensa de la Fundación Simons.

Esta hazaña informática podría ayudar a resolver además uno de los problemas más difíciles de la física cuántica, el problema de los “muchos electrones”, que trata de describir sistemas que contienen un gran número de electrones que interactúan.

De este modo, el modelo también sirve de campo de pruebas para nuevos enfoques antes de aplicarlos a sistemas cuánticos más sofisticados.

Using AI, CCQ researchers and colleagues compressed a daunting quantum problem that required 100,000 equations into a bite-size task of as few as four equations — all without sacrificing accuracy. Read more: https://t.co/hI48r7DLr3

— Flatiron CCQ (@FlatironCCQ) September 26, 2022