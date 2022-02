Los microrganismos por definición son pequeños y la necesidad de usar un microscopio para verlos es implacable, sin embargo una bacteria recién descubierta se puede ver a simple vista.

El medio especializado en ciencias, Science, detalla que su tamaño es 5.000 veces más grande que muchos microbios existentes y para ejemplificar tiene el largo de un maní.

