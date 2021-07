Una gigantesca tormenta de arena azotó a la ciudad china de Dunhuang el pasado 25 de julio. La nube, que fue registrada en impactantes videos, alcanzó una altura de unos 100 metros.

El fenómeno obligó a la policía a realizar controles en las autopistas para evitar accidentes, debido a que la visibilidad se redujo a apenas cinco metros.

Un evento similar ocurrió el mismo día pero a unos 6.700 kilómetros de distancia, en una carretera en las cercanías del poblado de Kanosh, en el desierto de Utah, Estados Unidos.

Ese día, una tormenta de arena provocó diversos accidentes de tránsito, dejando un saldo de al menos ocho personas fallecidas, incluyendo niños.

Estos inusuales fenómenos han generado comentarios en todo el mundo, principalmente por los registros captados en imágenes y videos. En ese sentido, una de las preguntas que más se ha repetido es: ¿cómo se originan?

At least 7 killed in 20-car pileup in Utah during sandstorm:

KANOSH, Utah (AP) — At least seven people were killed in a 20-vehicle pileup crash during a sandstorm Sunday. — At least seven people were killed in a 20-vehicle pileup crash during a sandstorm Sunday afternoon. pic.twitter.com/XwRfGUWIeD

— Dr. Jeff Rabinowitz (@rxjef77) July 26, 2021