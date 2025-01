Astrónomos del Minor Planet Center, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, en Cambridge, reportaron el hallazgo de un inusual asteroide cercano a la Tierra.

Este objeto sorprendió a los expertos por su órbita, ya que se encontraba a solo 240.000 kilómetros, más cerca que la Luna, cuya órbita está a unos 380.000 kilómetros.

Por su distancia, lo calificaron como un objeto cercano a la Tierra (NEO) y apuntaron a que era necesario monitorearlo, debido a su inusual cercanía con el planeta y la posibilidad de un impacto.

Sin embargo, horas después, los astrónomos publicaron una nota editorial aclarando que no se trataba de un asteroide, sino de un auto Tesla lanzado al espacio por Elon Musk.

“La órbita coincidía con la de un objeto artificial”, aclararon los astrónomos. Resulta que en 2018, un cohete Falcon Heavy puso un Tesla Roadster en órbita, propiedad del multimillonario dueño de SpaceX y de la misma compañía de autos.

El mismo Musk lo confirmó en su perfil de X (Twitter): “Mi auto está orbitando la Tierra y Marte“, escribió.

Este hecho demuestra el creciente problema de los objetos artificiales que orbitan el espacio, como una masiva cantidad de satélites, basura espacial, fragmentos de cohetes y “experimentos” como este.

My car is orbiting Earth and Mars 🤷‍♂️ https://t.co/zuOd4PjZFa

— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2025