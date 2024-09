La jornada de este miércoles se comenzaron a viralizar una serie de videos de un pequeño asteroide que impactó la atmósfera de la Tierra.

Previamente, la Agencia Espacial Europea había confirmado que el asteroide de un metro de longitud iba a chocar con la atmósfera de la Tierra durante esta tarde.

A través de sus redes sociales, la oficina dijo que se trataba de un impacto en las cercanías de Filipinas.

“Esperamos que el asteroide de un metro descubierto esta mañana golpee la atmósfera de la Tierra sobre Filipinas cerca de la isla de Luzón a las 16:39 UTC (12:39 horas de Chile) de hoy”, habían avisado.

“Gracias a nuevas observaciones, ahora tenemos una muy buena idea de dónde impactará”, agregaron.

“¡Y el objeto tiene nombre! Bienvenidos al asteroide terrestre 2024 RW1”, concluyeron.

En el informe, la oficina declaró que iba a tratarse de un objeto “inofensivo” para el planeta.

📣UPDATE 2: We expect the ~1 m asteroid discovered this morning to strike Earth's atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 16:39 UTC today.

Thanks to new observations, we now have a very good idea of where it will impact.

And the object has a name! Welcome to Earth… https://t.co/C1lVUfP9Uu pic.twitter.com/agxS4tRuHm

— European Space Agency (@esa) September 4, 2024