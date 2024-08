La NASA informó otra impresionante hazaña del Telescopio Espacial James Webb (JWST), se trata de la primera imagen directa del exoplaneta Epsilon Indi Ab, uno de los más fríos del cosmos conocidos a la fecha.

Según compartió la agencia espacial a través de X (Twitter), para lograr esta foto, el telescopio tuvo que bloquear la luz de las estrellas con una máscara llamada cronógrafo.

Estas observaciones las realizó un equipo internacional de astrónomos, quienes apuntaron hacia el sistema de la estrella Epsilon Indi A, que tiene más o menos la edad de nuestro Sol, pero es un poco más fría.

“El equipo observó Epsilon Indi Ab utilizando el coronógrafo del intrumento MIRI (instrumento de infrarrojo medio) del Webb. Hasta ahora, solo se habían obtenido imágenes directas de unas pocas decenas de exoplanetas mediante observatorios espaciales y terrestres”, explicó la NASA en un comunicado.

Webb has snapped a direct image of Epsilon Indi Ab: the coldest and most Jupiter-like exoplanet to be imaged so far. To make the discovery, Webb blocked out starlight (shown by the star symbol) with a mask called a coronagraph: https://t.co/C8HE4Zsz13 pic.twitter.com/oL8rye3pzH

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 24, 2024