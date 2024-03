Ojo: un cometa visible y un sutil eclipse lunar protagonizan los eventos astronómicos de marzo de 2024

Los últimos días del verano en el hemisferio sur vienen cargados de eventos astronómicos que ocurrirán en marzo de este 2024. De hecho, se podrá apreciar el paso de un cometa y un eclipse que oscurecerá la luna en los próximos días.

Pero también habrá otros eventos menores en lo que llega el peak de la observación astronómica del mes. De acuerdo con la NASA, todo partirá el 13 de este mes, cuando la Luna se junte con Júpiter en la bóveda celeste, justo después del atardecer.

Al día siguiente, el 14 de marzo, la Luna, que estará en fase creciente, pasará cerca del cúmulo de las Pleyades, un grupo de más de 3.000 estrellas que en la Tierra se conocen como “Las 7 hermanas”, puesto que se aprecian mayormente siete de ellas en el firmamento.

Varios días después, el 25 de marzo, ocurrirá la Luna llena del mes, también conocida como “Luna de Gusano” en Norteamérica y Europa, puesto que allí el invierno se está acabando y las lombrices comienzan a aparecer en la tierra con el calor.

El 24 de marzo, hacia la noche del 25, justo antes de la Luna llena, ocurrirá un sutil eclipse lunar penumbral. Este será visible en todo el continente americano, por lo que sí se verá en Chile.

Además, se espera que el 95,57% de la Luna, se vea de un tono rojizo oscuro, por la sombra de la Tierra, pero no se oscurecerá por completo, razón por la que la NASA lo llama “sutil”.

Recordemos que, los eclipses lunares penumbrales ocurren cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, es decir, la parte más exterior de su sombra respecto del Sol.

Springing into March with starry nights

A chance to catch a comet, a subtle lunar eclipse, a glimpse of Mercury, and Jupiter in the West all month long. Catch this and more: https://t.co/wxf0uB2ZHh pic.twitter.com/a20DUxHmJL

— NASA (@NASA) March 1, 2024