Aditya-L1 es el nombre de la nueva misión espacial de la India, que en esta ocasión apunta al Sol.

Recordemos que Chandrayaan-3, la última gran misión de India, alunizó en el polo sur de la Luna el pasado miércoles, convirtiéndose en el cuarto país en aterrizar en la superficie lunar, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China, misión que contó con un presupuesto cercano a 75 millones de dólares.

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).

This camera that assists in locating a safe landing area — without boulders or deep trenches — during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB

— ISRO (@isro) August 21, 2023