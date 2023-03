El Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) logró captar una eyección de masa coronal (CME) masiva proveniente del Sol, que salió expulsada hacia el espacio el pasado 13 de marzo. El momento quedó registrado en un impresionante video.

“Según un análisis realizado por la Oficina de Meteorología Espacial de la Luna a Marte de la NASA, se registró que la CME viajaba a una velocidad inusualmente rápida de 2.127 kilómetros (1.321 millas) por segundo, lo que le valió una clasificación basada en la velocidad de una CME de tipo R (raro)”, dice la agencia espacial en un comunicado.

Asimismo, la NASA indicó que esta eyección probablemente impactó de frente a la sonda espacial Parker que estudia el Sol de cerca, aunque las consecuencias no se conocerán hasta su próximo recuento de datos.

“Los científicos e ingenieros están esperando la próxima descarga de datos de la nave espacial, que ocurrirá después del acercamiento cercano, para obtener más información sobre este evento CME y cualquier impacto potencial”, apuntaron.

Las CME “son erupciones de partículas desde la atmósfera solar que salen despedidas al Sistema Solar y pueden provocar fenómenos de meteorología espacial en la Tierra“, explica la Agencia Espacial Europea (ESA), aunque este no sería el caso de la que vemos en el video.

Estas se producen a partir de las llamadas “manchas solares”, que son regiones de la superficie del Sol que tienen temperaturas más bajas que el resto de la estrella, pero registran mucha actividad magnética.

Es común que esas zonas del Sol expulsen material en ondas de radiación y viento solar que atraviesa el resto del Sistema Solar, incluso llegando a la Tierra, aunque no a un nivel dañino para los humanos.

Sin embargo, si pueden afectar circuitos eléctricos y sistemas de comunicación debido a la radiación electromagnética que interfiere con las telecomunicaciones.

That was a big one!

Late Sunday, a huge coronal mass ejection erupted from the Sun. Even though it was on the far side of the Sun, the blast was powerful enough that Earth-orbiting spacecraft felt its effects early Monday morning.

Learn more: https://t.co/1Vi1B4Kmlo pic.twitter.com/ANc3sgfJpv

— NASA Sun & Space (@NASASun) March 14, 2023