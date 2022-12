A finales de octubre pasado, el Observatorio ALMA, ubicado en Atacama, sufrió un ciberataque que comprometió servidores y equipos críticos, poniendo en riesgo importantes datos científicos. Ahora, tras 48 días del incidente, la instalación finalmente retomó sus operaciones.

Fue el lunes pasado (19 de diciembre) que ALMA retomó sus labores de observación astronómica, así lo informaron en un comunicado. “El personal informático ha trabajado diligentemente para reconstruir los servidores y servicios afectados del observatorio. Este es un hito crucial en el proceso de recuperación”, señalan.

El ciberataque ocurrió exactamente el 29 de octubre y obligó a la institución de estudios astronómicos a suspender sus tareas.

“El equipo de computación tomó medidas inmediatas para evitar la pérdida y el daño de los datos científicos y de la infraestructura informática. El ataque afectó a varios servidores y equipos operativos críticos”, dice el comunicado.

El Observatorio ALMA restauró gran parte de sus sistemas

En ese entonces, informaron que el ataque no había afectado los instrumentos de observación. “El ataque no comprometió las antenas de ALMA ni ningún dato científico. Dada la naturaleza del episodio, aún no es posible estimar un plazo para el regreso a las actividades regulares”, dijeron.

Ahora, y después de un arduo trabajo de contención y recuperación, la institución finalmente logró restaurar los sistemas.

“El desafío era restaurar de manera segura todos los sistemas informáticos y de comunicación lo más rápido posible. Establecimos un plan agresivo que requería coordinación global con los socios de ALMA,” explicó Jorge Ibsen, jefe del Departamento de Computación de ALMA.

Si bien, ALMA ya retomó la mayor parte de sus operaciones habituales, durante las próximas semanas se mantendrá restableciendo la infraestructura y otros sistemas de prueba. “Como el sitio web de ALMA y otros servicios, que permitirán restaurar todas las funcionalidades existentes antes del ciberataque”, aseguran.