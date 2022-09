Fue a mediados de septiembre, tras 2 intentos de lanzamiento de Artemis I que la NASA informó que el próximo 27 de septiembre el procedimiento se llevaría a cabo por tercera vez. La agencia espacial esperaba un resultado exitoso, puesto que la falla en los motores del cohete había sido solucionada.

Sin embargo, y tras los análisis correspondientes, el equipo de Artemis finalmente decidió cancelar esta fecha. “Nos retiramos de nuestro intento de lanzamiento del 27 de septiembre #Artemis”, informó Jim Free, administrador asociado de la NASA, a través de Twitter.

Así mismo, detalló que el cohete será retirado de la plataforma de lanzamiento por el momento. “Para proteger a nuestros empleados y la pila integrada, comenzaremos a configurar el vehículo para retroceder”, explicó.

Thanks to our partners at @NOAA, @SpaceForceDoD, & @NHC_Atlantic and their high-quality forecasting, we're standing down from our Sept 27 #Artemis launch attempt. To protect our employees and the integrated stack, we will begin configuring the vehicle to roll back. (1/2) pic.twitter.com/gcrNRpoyts

— Jim Free (@JimFree) September 24, 2022