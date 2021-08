La serie documental de la misión Inspiration4 estará disponible en Netflix el próximo 6 de septiembre y promete hacer que el espectador pueda disfrutar de una experiencia en “tiempo casi real”.

Será la primera misión en enviar sólo a civiles al espacio durante varios días en septiembre a bordo de un cohete de SpaceX.

Desde Netflix anunciaron que se estrenarán el 6 de septiembre dos episodios para presentar a los cuatro miembros de la tripulación, mientras que otros dos estarán disponible el 13 de septiembre donde podremos ver los largos meses de entrenamiento y los últimos preparativos antes del vuelo, y un último episodio a finales de septiembre, “sólo unos días” después de que finalice la misión.

4 civilians. Orbiting earth. On their own.

You're invited to join @rookisaacman @DrSianProctor @ArceneauxHayley & @ChrisSembroski on the journey of a lifetime in Countdown: Inspiration4 Mission to Space. Starting September 6. pic.twitter.com/1VcO5bdzHj

