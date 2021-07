Una broca desechada, usada por el rover Perseverance de Marte para limpiar la superficie de objetivos de interés en el suelo del cráter Jezero, protagoniza una de las imágenes destacadas de la misión.

¿Qué es esto y por qué sobresale de una roca de Marte?, se pregunta la cuenta en Twitter de la misión en respuesta al interés despertado por el público, que la votó como imagen de la semana del 18 al 24 de julio.

Perseverance llevó diez brocas a Marte. La mayoría son para recolectar muestras; otras, como la de la foto, son para pulir rocas (pulir la superficie exterior). Todo eso es parte de llegar a las pistas científicas escondidas dentro de las rocas.

What’s this thing, and why is it sticking out of a Mars rock? (And no, it’s not a lightsaber handle.) Let me explain: 🧵 pic.twitter.com/bS9yvObLYD

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 23, 2021