El pequeño helicóptero de la NASA Ingenuity realizó su tercer vuelo en Marte el domingo, avanzando más lejos y más rápido que en sus dos salidas anteriores, con un máximo de 7 km/h, dijo la agencia espacial estadounidense.

Después de un primer vuelo estacionario y un segundo casi inmovilizado, la máquina esta vez viajó 50 metros, alcanzando una velocidad de 2 metros por segundo, o 7 km/h.

“El vuelo de hoy fue lo que habíamos planeado, pero no fue menos increíble”, dijo en un comunicado Dave Lavery, director del programa, desde la sede de la NASA en Washington.

El rover Perseverance, a bordo del cual llegó el pequeño helicóptero de 1,8 kg, filmó este tercer vuelo de 80 segundos.

Far Out 🚁

For this third flight, the #MarsHelicopter traveled almost half the length of a football field and increased its airspeed to 4.5 mph (2 m/sec). Until now, Ingenuity had not flown at this speed, even while testing on Earth. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/S65oIeQ4BC

— NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021