Ingenuity, el pequeño helicóptero de la NASA, consiguió completar este jueves un vuelo más complejo en Marte, poco después de haber entrado en la historia el lunes como la primera aeronave a motor que consigue volar sobre otro planeta, anunció la agencia espacial estadounidense.

Este vuelo, que duró 51,9 segundos frente a los 39,1 del viaje del lunes, implicaba “varios nuevos desafíos” respecto al primero, “especialmente una altitud máxima más elevada, una mayor duración y movimientos laterales”, reveló la NASA en un comunicado.

Ingenuity despegó a las 09H33 GMT (05:33 hora de Chile) y se elevó hasta los cinco metros de altura, superando los tres que había alcanzado en el vuelo previo, además de realizar por primera vez un movimiento lateral, cumpliendo dos de las ambiciones de la NASA.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021