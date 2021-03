La NASA intentará a principios de abril el primer vuelo de un aparato motorizado en otro planeta, cuando hará despegar el helicóptero Ingenuity en Marte, anunció este martes la agencia espacial estadounidense.

Por ahora este helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, está plegado y adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo el mes pasado.

“Nuestra mejor estimación en este momento es el 8 de abril“, dijo en una conferencia de prensa Bob Balaram, ingeniero jefe de Ingenuity, sobre la fecha del evento.

Sin embargo, el día exacto aún podría cambiar, aclaró.

Si el experimento resulta exitoso, será una verdadera hazaña porque el aire marciano tiene una densidad equivalente a solo el 1% de la atmósfera terrestre.

Se trataría del equivalente en Marte del primer vuelo de una aeronave en la Tierra, conseguido en 1903. La NASA reveló, además, que un pequeño trozo de la tela de la aeronave de los hermanos Wright, que despegó hace más de un siglo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, se colocó como homenaje en el Ingenuity y se encontraba ahora en Marte.

Está previsto que el primer vuelo sea muy simple: después de despegar verticalmente, el helicóptero se elevará hasta una altitud de 3 metros, se mantendrá suspendido allí durante 30 segundos y luego girará sobre sí mismo antes de posarse nuevamente en el suelo.

El dispositivo recibirá instrucciones de la Tierra unas horas antes, pero analizará su posición relativa al suelo durante el vuelo mismo, tomando 30 fotos por segundo.

La NASA ya ha determinado el terreno sobre el que volará el minihelicóptero, ubicado al norte del lugar de aterrizaje del rover.

Perseverance aún tiene que terminar de llegar hasta esa pista, lo que “le tomará unos días más”, dijo Farah Alibay, encargada de la NASA para actuar de enlace entre los equipos a cargo del vehículo y el helicóptero.

