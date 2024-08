China probó exitosamente su tren de levitación magnética ultrarrápido (UHS), un sistema que promete alcanzar velocidades de hasta 1.000 kilómetros por hora.

Este avance, liderado por la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) -más conocida por sus misiles que por sus trenes-, fue llevado a cabo en un conducto de 2 kilómetros de longitud en la provincia de Shanxi, en el norte del país, utilizando un entorno de tubo de bajo vacío para minimizar la resistencia del aire.

El sistema, conocido como T-Flight, es un tren maglev (abreviatura de levitación magnética) que, a diferencia de los trenes tradicionales, flota sobre la vía utilizando la repulsión magnética, lo que elimina la fricción y permite una aceleración más eficiente.

Según explica el medio especializado Rail Journal, las siguientes etapas serán pruebas a toda velocidad, para lo cual deberán construir una pista de al menos 60 kilómetros de longitud.

En las pruebas, el tren logró una navegación controlada, una suspensión estable y una parada segura, cumpliendo con los objetivos preestablecidos, según reportan medios chinos.

Los ingenieros también verificaron que el entorno de vacío a larga distancia y gran escala funcionaba correctamente, lo que es crucial para las futuras fases del proyecto.

A novel ultra-high-speed (UHS) maglev transportation system recently completed a demonstration test in north China's Shanxi Province, marking another progress for the maglev train that can travel at speeds of up to 1,000 km per hour. pic.twitter.com/s8NekzyHyj

— China Science (@ChinaScience) August 5, 2024