Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos soñado con adelantos tecnológicos que, en su mayoría, hemos contemplado solo a través de las páginas de la ciencia ficción o las pantallas del cine y la televisión. Un ejemplo las videollamadas de Los Supersónicos, una fantasía de la década de 1960 que hoy es una realidad cotidiana. Sin embargo, aún quedan muchos hitos por alcanzar, sobre todo aquellos imaginados en obras emblemáticas. Una de ellas es Star Trek, y ahora científicos se acercan a recrear la “holocubierta” que usan sus protagonistas.

Aunque la idea de entablar el primer contacto con extraterrestres o surcar el cosmos a velocidad extralumínica aún pertenece al ámbito de lo fantástico, este avance parece estar al alcance de nuestra era. Pero ¿qué es exactamente una holocubierta?

En la serie Star Trek: The Next Generation, este era un espacio donde el Capitán Picard y su tripulación simulaban desde densas junglas hasta el Londres victoriano de Sherlock Holmes, todo mediante comandos de voz que creaban realidades virtualmente tangibles y totalmente interactivas.

Para aquellos que no estén familiarizados con Star Trek, la holocubierta se asemeja a la “Danger Room” de los X-Men, y otros muchos entornos virtuales de la ciencia ficción que parecen desafiar la posibilidad de ser alcanzados.

Sin embargo, recientemente, un equipo de ingenieros del departamento de Ingeniería de la Universidad de Pensilvania, en colaboración con expertos de Stanford, la Universidad de Washington y el Instituto Allen de Inteligencia Artificial, logró desarrollar su versión de una holocubierta, al que llamaron simplemente Holodeck.

Utilizando activos de videojuegos y la tecnología de GPT, este grupo ha creado entornos virtuales en un tiempo récord, marcando un avance significativo hacia la realización de estos conceptos futuristas.

Para que quede claro no estamos hablando de un entorno holográfico completo donde los humanos puedan caminar e interactuar libremente con personajes virtuales; esa tecnología sigue siendo cosa de un futuro más distante.

Sin embargo, este innovador sistema tiene mucho que ofrecer en el campo de la robótica, especialmente en el entrenamiento de robots antes de su implementación en el mundo real.

La tecnología no se limita simplemente a crear cualquier mundo virtual 3D que se nos ocurra, sino que, además, ajusta de manera inteligente la disposición espacial, asegurando que cada objeto se coloque en un punto lógico y coherente del escenario.

“Podemos utilizar el lenguaje para controlarlo”, explica su cocreador, Yue Yang, en un comunicado de la Universidad de Pensilvania. “Puedes describir fácilmente los entornos que quieras y entrenar a los agentes de IA incorporados”, agregó.

The #holodeck in #startrek is no longer just science fiction: @YueYangAI, Chris Callison-Burch, @yatskar, and @LingjieLiu1 of @CIS_Penn have created a tool with @allen_ai that uses #chatGPT to generate 3D environments.

Read more: https://t.co/lQ8XPrGz2a#AIMonthatPenn pic.twitter.com/VQDVLFb93A

— Penn Engineering (@PennEngineers) April 11, 2024