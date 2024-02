Acceder a un hombre con la experiencia de Wolfgang Egger es difícil, sobre todo en un evento donde la prensa mundial se agolpa para conocer lo que este europeo hace desde China, dejando de lado el viejo continente para trabajar en la apuesta del futuro que ya rueda en el presente: los autos eléctricos.

Wolfgang Egger nació en Alemania, el 13 de febrero de 1963. Su trayectoria lo hizo merecedor de una página en Wikipedia, donde se destaca su trabajo con marcas de renombre como Audi, Alfa Romeo, SEAT, Lancia o la mítica Lamborghini, a las que diseñó autos que las volvieron insignes, como el exclusivo Alfa Romeo 8C Competizione.

Su fama es tal que lo llevó hasta China, donde hoy es jefe de una planta con más de 1.000 diseñadores a su cargo. La empresa no escatima en darle la confianza y él ha devuelto la mano, con un crecimiento de marca que permitió consolidarla el año pasado como la mayor distribuidora de vehículos eléctricos a nivel mundial, por sobre la americana Tesla.

BioBioChile tuvo la oportunidad de conversar brevemente con Egger en el evento E-JOURNEY, realizado en Shenzhen, lugar donde opera la mayor planta de producción de la gigante asiática de automóviles híbridos.

Un alemán trabajando para una empresa china. Se trata de algo poco común pero posible de ver durante nuestra visita a la planta de diseño de Build Your Dreams (BYD) en la Silicon Valley asiática, Shenzhen.

A pocos minutos del inmueble está una sede de la competencia, Tesla, con la que aún siendo rivales, la empresa china tiene negocios. Al ser también tecnológica, creadora de chips y baterías, es imposible que no lo hagan, considerando el rubro.

Ahí estaba Egger haciendo su presentación, con un semblante sonriente ante la prensa internacional. Se trata del Director de diseño global que ayudó a la empresa BYD a superar a la de Elon Musk en 2023, con la venta de autos eléctricos, pese a la burla que el multimillonario estadounidense hizo a su competencia, al asegurar en 2011: “¿Has visto sus autos?”.

13 años después, el estadounidense reconoció que ahora ya son una compañía de cuidado, que maduró con el tiempo.

What do you think of BYD?

Elon Musk starts laughing… have you seen their cars ?

pic.twitter.com/aSvcqmOAo8

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 27, 2023