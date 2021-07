Al interior de una montaña en Texas, Estados Unidos, se está construyendo otra de las locuras de Jeff Bezos: el llamado reloj de los 10.000 años.

Se trata de un enorme reloj de 150 metros de altura que está diseñado para medir el tiempo en años y siglos.

De esta manera, mientras una de sus agujas se moverá cada vez que cambiemos de año, la otra lo hará en cada cambio de siglo.

A su vez, cada vez que se cumpla un nuevo milenio saldrá un “cucú” desde su interior y cantará.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018