Diez organizaciones culturales de artes escénicas, visuales y performativas de Concepción, Antofagasta y Santiago, se asociaron para apoyar a artistas y agentes creativos en su internacionalización: Fundación Antenna, Centro de Creación y Residencias Espacio Checoeslovaquia, Fundación CorpArtes, Centro Cultural Escénica en Movimiento, Fundación Teatro a Mil, Centro GAM, Teatro Biobío, Centro Nave, Bienal SACO y Fundación Santiago OFF, conforman Nodo Artes Vivas.

Ante la necesidad de una entidad que facilite la exportación del arte nacional, 10 organizaciones culturales de artes escénicas, visuales y performativas de Concepción, Antofagasta y Santiago, trabajan de manera asociativa para apoyar a artistas y agentes creativos en su internacionalización.

Son centros culturales, festivales, fundaciones, centros de creación, residencia y bienales, con base en el norte, centro y sur del país, con amplia trayectoria en vincular las artes vivas con los distintos territorios.

Fundación Antenna, Centro de Creación y Residencias Espacio Checoeslovaquia, Fundación CorpArtes, Centro Cultural Escénica en Movimiento, Fundación Teatro a Mil, Centro GAM, Teatro Biobío, Centro Nave, Bienal SACO y Fundación Santiago OFF conforman Nodo Artes Vivas, proyecto asociativo de 10 organizaciones culturales en Chile que, financiadas por Corfo, buscan fortalecer contextos de internacionalización, ofreciendo servicios de asesorías, experiencias y residencias.

El primer encuentro de Red de Mercados, organizado por esta alianza cultural, con potenciales clientes y agentes culturales del exterior, se realizará entre el 27 y 28 de septiembre a través de reuniones cerradas.

¿Por qué invertir en bienes y servicios culturales hechos en Chile?

Importantes autoridades y referentes del arte nacional dan a conocer, a continuación, lo que destaca de este rubro en Chile.

María José Cifuentes, directora de programación GAM

“El Nodo de Artes Vivas es un proyecto que propone nuevas formas de pensar la exportación y la internacionalización de las artes. Hoy queremos salir de la lógica de la venta de productos (espectáculos u obras visuales) como única vía de intercambio y de economía”.

“Nodo ofrece experiencias únicas a la medida de los clientes, transferencias de conocimiento y metodologías innovadoras para trabajar con artistas locales y sus diversos contextos. Hoy ofrecemos un modelo innovador, enfocado en los procesos, por sobre los resultados con lenguajes y maneras de hacer atractivas y únicas en nuestro continente que son sin duda de interés mundial”.

Claudio Fuentes, director Fundación Santiago Off

“Desde mi punto de vista, la importancia de invertir en servicios creativos chilenos radica principalmente en la calidad estética y originalidad de sus creadorxs. El universo poético de las artes nacionales y el alto vuelo discursivo de sus creaciones se han transformado en un referente iberoamericano que hace cada vez más importante la difusión de estos contenidos ya que enaltecen la imagen país y generan vinculación e intercambio con otras latitudes”.

Carlos Rendón, Bienal SACO

“Creo que Chile en su inmensidad y longitud es un lugar extremadamente diverso y donde se generan numerosas expresiones de valor artístico-cultural. Esta rica diversidad hace que Chile sea un país atractivo donde invertir en cultura. Como Nodo hemos detectado el enorme potencial enorme de conectar con un territorio tan amplio y complejo a través de una única institución.”

“Nuestro trabajo, desde el norte, pasando por el centro y hasta el sur, busca justamente presentar al país como un polo a tener en cuenta dentro del panorama de las artes vivas en el continente”.

Andrea Garrido, Centro Cultural Escénica en Movimiento

“Vincular las orgánicas culturales a prácticas comerciales parece asimétrico. Sin embargo, hace bastantes años, hemos trabajado por aunar lenguajes, sistematizar prácticas de trabajo, fomentar la profesionalización del medio, e instalarnos desde el podio de trabajadores y trabajadoras de las artes, por lo que ya estamos preparados. Nosotros y nosotras estamos listas.”

“Hoy es necesario que las y los consumidores, nacionales e internacionales, observen esta potencialidad y se evidencie el estado actual del arte de nuestro país. Es innovador y provocador que está sucediendo en Chile. Nuestro aplomo es en base a la certeza del producto artístico que ofrecemos como país. Felizmente, cada vez son más quienes abren sus canales a nuevas propuestas, y por medio del Catálogo Nodo, esperamos facilitar ese trabajo y disponer de una mejor vitrina.”

Claudio Valenzuela, Corfo

“Los bienes y servicios culturales en Chile no solo presentan una oportunidad para diversificar nuestra matriz productiva, sino también por la posibilidad de apostar por un sector donde la propiedad intelectual y el componente identitario local son fuente de desarrollo sostenible, en base a un empleo altamente especializado y esa inversión, si bien riesgosa, siempre será atractiva”.

Más datos sobre Nodo Artes Vivas

– Beneficiarios: los beneficiarios directos con el proyecto no son artistas sino instituciones culturales. Evidentemente muchos otros actores más del circuito de las artes vivas (artistas, instituciones, programadores, etc.) se verán beneficiados indirectamente, pero quienes han recibido de lleno los beneficios son las instituciones socias NAVE, Fitam, Antenna, SACO, Escénica en Movimiento, CorpArtes, Espacio Checoeslovaquia, Santiago OFF, Teatro Biobío y GAM.

– Trayectoria: actualmente, el Nodo está cerrando su segundo año de ejecución con proyección a continuar ahora como una organización independiente.

– Artes vivas: Nodo Artes Vivas busca generar un mercado internacional para la compra de espectáculos y servicios vinculados a las artes vivas y de vanguardia – en tanto movimiento transdisciplinar que involucra performance, danza, artes visuales, teatro, música y todos sus cruces imaginables– con clientes que buscan productos de vanguardia y con un carácter experimental. La consolidación de este mercado en nuestro país apunta a la vinculación con un mercado internacional ya existente, con el fin último de mejorar la movilidad de artistas y profesionales de las artes y las culturas.

– Aporte económico: en 2017, se observó́ un total de $1.568.577 millones vinculados a importación en cultura, mientras que el monto de exportación llegó a los $85.891 millones, lo que significa que las importaciones son 18 veces mayores que las exportaciones (INE-Mincap, 2018). Paralelamente, las exportaciones de servicios creativos alcanzaron un 30,6% del total de servicios exportados (Servicio Nacional de Aduanas).

Si se descompone el nivel de importaciones y exportaciones por dominio cultural, se observa que la mayor cantidad de importaciones se vincula con la infraestructura y equipamiento, seguida de los medios audiovisuales e interactivos.

En tanto, las mayores exportaciones se vinculan con artesanía (34,8%), seguida de infraestructura y equipamiento. Las artes escénicas, en ambos casos, tienen una cantidad mínima, que no alcanza a ser visibilizada porcentualmente.