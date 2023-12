Rodrigo Bastidas fue uno de los invitados de esta semana en “Socios de la Parrilla”, estelar de Canal 13 donde realizó diversas confesiones. Una de ellas, se relaciona directamente con el futuro de la exitosa obra “Viejos de Mierda”, una de las más vistas en la historia reciente del teatro chileno.

“A mí me pasaba que cuando viajaba fuera de Chile, veía a adultos mayores en las calles muy activos, y acá en Chile te transforman a los 70 años en viejo y ojalá que no existan… Por eso inventé junto a Jaime Vadell ‘Viejos de mierda’, porque queríamos una obra con unos personajes empoderados”, recordó sobre los orígenes del montaje.

De la mano de “Viejos de Mierda”, que estuvo cuatro años en cartelera, Bastidas recorrió todo Chile. Con un elenco formado por Coco Legrand, Jaime Vadell y Tomás Vidiella, la obra marcó un hito en la cartelera que sólo fue detenido por la pandemia de 2020, primero por la imposibilidad de realizar más funciones y luego por gatillar el fallecimiento de Vidiella en 2021.

A su vez, el director de “Viejas de mierda” y “No me deje hablando solo” explicó por qué, a pesar del inusitado éxito de taquilla, no volverá a dirigir la obra.

“Cuando murió Tomás (Vidiella) yo dije ‘esta obra no se hace más’. Para mí Tomás era un gran amigo y lo echo mucho de menos. Nosotros nos juntábamos a almorzar con Javier y Tomás cada tres semanas. Para mí ha sido dolorosa la muerte de Tomás y no haría ‘Viejos de mierda’ bajo ningún motivo, menos reemplazándolo”, aseguró.

“Creo que hay cosas que tenemos que respetar, no es llegar y reemplazar a una persona, y menos a Tomás. No lo reemplazaría por nadie, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan. ‘Viejos de mierda’, el original con Coco, con Jaime y con Tomás era ese, y si Tomás no está, no se hace más, porque no tiene sentido”, recalcó emocionado Rodrigo Bastidas.