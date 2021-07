Radioteatro, ballet, circo, teatro y marionetas; producciones nacionales y extranjeras, gratuitas y pagadas son las alternativas que para este invierno programó teatroamil.tv para niños, niñas y adultos.

Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Un proceso que, en tiempos de pandemia y exhibiciones digitales, obliga a un trabajo especialmente cuidadoso a “un equipo de programación y al consejo asesor, encabezado por la directora Carmen Romero”, explica el actor Juan Ananías, productor de este organismo.

Comenta que, además de “revisar los contenidos” y considerar variados aspectos, “conversamos con las compañías sobre cuáles obras les gustaría mostrar en estas fechas, para luego hacer un corte técnico, ya que el factor audiovisual es muy importante”.

Así, los seleccionadores de este ciclo -que no es un jurado, como en un festival-, optaron por “obras que cautivarán a toda la familia”, asegura Juan Ananías, productor.

Opciones y búsquedas

Hay obras pagadas y gratuitas, pero ¿cómo es el acuerdo con las compañías?

“Hay que tener los derechos para incorporarlas a la programación, a veces se compran y en otras ocasiones se llega a acuerdos con las compañías: por borderó o porcentaje de ventas y difusión.

“Desde principios de este año, incluso, a fines del anterior, empezamos a conversar con ellos. Hay obras que queremos tener y las programamos en distintas fechas”.

¿Tú las ves previamente?

“Soy actor y veo obras durante todo el año, tal vez, una treintena. Se tienen a la vista montajes de Europa, EE.UU y chilenas. Para este ciclo se dejaron diez: relevantes en contenidos y superiores en lo técnico.

“Lo técnico es uno de los aspectos más importantes. No queremos que los usuarios comenten que la obra no se escucha o no se vea bien. Nosotros confiamos en la capacidad técnica de las compañías.

“Los grupos están creando productos audiovisuales, nosotros también grabamos las obras, considerando que las verá un jurado nacional e internacional. Más aún, si la plataforma teatroamil.tv tiene como objetivo transmitir nuestro teatro desde Chile para el mundo.

“Y como ahora pueden circular presencial y digitalmente, se graban con una creciente mejor factura audiovisual, tanto en escenarios como para cortometrajes. En todo caso, todavía todos estamos en la búsqueda de entender este nuevo formato”.

Hora de evaluar

¿Este año hay menos producciones híbridas digitales que en 2020?

“A esta fecha, mucho menos. Creemos que hay cierto agotamiento del público con la pantalla. Incluso, antes funcionaban muy bien los conversatorios. Influye que la novedad digital ahora es menor”.

¿Perdurará el teatro digital?

“Pienso que el nuevo formato tendrá una vida cíclica. Es evidente que surgió un fuerte interés por el teatro digital a través de Zoom. Y aunque bajó, tal vez vuelva a subir”.

¿Cómo evalúa Santiago a Mil la experiencia digital?

“2020 se evaluó bien en este sentido. Pongo un ejemplo: me gusta el fútbol y quisiera ver a mi equipo en el estadio, pero si juega lejos, la pantalla es alternativa. Lo mismo me pasa con el teatro: prefiero ver las obras en sala y tener una experiencia en vivo”.

¿Cuáles han sido las obras con más público en este último período?

“Fuego rojo’, coproducción chileno-catalana, de las cias. La Patogallina y Cíclicus, dirección de Martín Erazo, estrenada en Festival Stgo. a Mil, 2021, ahora en teatroamil.tv: mitología, tradiciones y ritos americanos, teatro físico y circo contemporáneo.

“La obra internacional más vista fue “Alicia en el País de las Maravillas”, de Francia, exhibida en enero de este año. A las producciones argentinas también les va muy bien”.

Ciclo de vacaciones

Diez son las propuestas que Santiago a Mil ofrece para las vacaciones de invierno:

“La Mona cuadro por cuadro” (mini relatos de la cia. La Mona Ilustre). Gratuito. Hasta el 10 de agosto.

“Beethoven 9” (cia. australiana Circa). Gratuito. 17 y 18 de julio, 17.00 horas.

“Pato Patito” (cia. Teatro Cinema). Pagada, 12 al 16 de julio, 19.00 horas; y “El sueño de Mó”. Pagada, 19 al 25 de julio, 19.00 y 17.00 horas.

“Alice’s Adventures in Wonderland” (versión Royal Ballet ). Suscriptores. Hasta el 31 de julio,

Radioteatros:

“El día en que el Sol descubrió que era una estrella” (cia. Proyecto Fuego). Gratuito. 12 de julio al 15 de agosto.

“Buchettino” (inspirado en “Pulgarcito”. Dirección, Aline Kuppenhein). Gratuito. 12 al 16 de julio.

“Sobre la cuerda floja” (cia. Teatro y su Doble: marionetas y stop motion). Pagada. Única función, 15 de agosto, 17.00 horas.

“El hámster del presidente” y “El taxi de los peluches” (cia. Testro y su Doble, basadas en relatos de Juan Villoro, escritor mexicano). Gratuito. Hasta el 16 de julio.

Informaciones: teatroamil.tv