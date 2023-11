Para celebrar su elección como Artista Top Global de Spotify en 2023 , en el marco del Wrapped 2023 de la plataforma, Taylor Swist lanzó, por primera vez en streaming, You're Losing Me (From The Vault).

La artista estadounidense Taylor Swift lanzó este miércoles una canción bastante íntima, pero poco conocida a nivel masivo, dado que nunca había estado disponible en streaming hasta ahora.

Se trata de You’re Losing Me (From The Vault), un tema que grabó durante la era de Midnights, pero que finalmente fue cortado del disco.

El lanzamiento es para celebrar su elección como Artista Top Global de Spotify en 2023, dado que la plataforma publicó este 29 de noviembre su Wrapped 2023, un recuento del último año.

Originalmente, You’re Losing Me (From The Vault) había sido lanzada como un track inédito en un disco físico vendido exclusivamente en un concierto en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Posteriormente, estuvo disponible para venta digital, pero solo podía comprarse en el sitio web oficial de la cantante, informó la revista estadounidense Variety.

“Solo quería decir a todos quienes escucharon mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrada la Artista Top Global de Spotify en 2023 realmente es el mejor regalo de cumpleaños y Navidad que podrían haberme dado”, expresó Taylor Swift en una declaración en sus redes sociales.

“De verdad lo hemos pasado muy bien este año en el tour y ahora esto. ¿Hablan en serio? Así que estaba pensando en una forma de agradecerles, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que ponga You’re Losing Me (From The Vault) en streaming… ¡así que aquí tienen! Finalmente, pueden escucharla en todas partes”, añadió.

Muchos fans tienen la teoría de que You’re Losing Me podría estar inspirada en una ruptura real de Taylor Swift, y probablemente se trate de su quiebre con el actor Joe Alwyn, debido a que la letra de la canción parece ser muy personal.

“Yo tampoco me casaría conmigo / Una complaciente patológica / Quien solo quería que tú la notaras” y “¿Tiro a la basura todo lo que construimos o me lo quedo? / Me estoy cansando, incluso para ser un fénix / Siempre renaciendo de las cenizas / Sanando todos los cortes / Puede que me hayas dado el golpe final”, es parte de la letra del track.