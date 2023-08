Esta semana, la mítica revista Billboard, reveló su listado de los 50 mejores rockeros de todos los tiempos, específicamente “los líderes de bandas más legendarios que jamás hayan tomado el micrófono”, describió el medio.

El listado en cuestión, incluyó a músicos desde los primeros años del rock hasta la actualidad, y fue nada más y nada menos que Mick Jagger, cabecilla de The Rolling Stones, quien lideró la lista.

“Nadie tiene movimientos como Jagger, ni la voz, la imagen, el sentido de la moda o el carisma notablemente perdurable del líder de la banda de rock & roll más grande del mundo”, justificaron.

¿Quiénes encabezaron la lista junto a Mick Jagger?

Los 2 siguientes lugares son tan memorables como el primero y bajo Jagger quedó la icónica Stephanie Lynn “Stevie” Nicks, cantante y compositora de la banda Fleetwood Mac, que además tuvo una impecable carrera como solista tras separarse del grupo.

“Las canciones que Nicks contribuyó Fleetwood Mac se han convertido no solo entre las mejores de la banda, sino también entre los elementos básicos más perdurables de la radio y la cultura pop de los años 70 y 80”, planteó Billboard.

Para sorpresa de muchos, Freddie Mercury, ícono del rock y de la comunidad LGBTQ+ de su época y la actual, quedó en tercer lugar. Pero podría perfectamente competir codo a codo con Jagger y Nicks tras elevar a lo más alto el nombre de Queen.

“El puntal seguro de sí mismo. El rango vocal de cuatro octavas. El profundo catálogo de éxitos. Freddie Mercury nació para ser un líder, y su estilo teatral –en su música, moda, presencia en el escenario y, en realidad, simplemente en su vida– hizo que Queen se destacara en una concurrida escena del rock británico en los años 1970″, elogió el ranking.

Los 50 mejores rockeros de todos los tiempos

De acuerdo con el ranking de Billboard este año, los 50 mejores rockeros de todos los tiempos son:

1. Mick Jagger (The Rolling Stones)

2. Stevie Nicks (Fleewood Mac)

3. Freddie Mercury (Queen)

4. Robert Plant (Led Zeppelin)

5. Kurt Cobain (Nirvana)

6. David Byrne (Talking Heads)

7. Debbie Harry (Blondie)

8. George Clinton (Parliament/Funkadelic)

9. Bono (U2)

10. Axl Rose (Guns N’ Roses)

11. Robert Smith (The Cure)

12. Roger Daltrey (The Who)

13. Hayley Williams (Paramore)

14. Steven Tyler (Aerosmith)

15. Chrissie Hynde (The Pretenders)

16. Michael Stipe (R.E.M.)

17. Chris Cornell (Soundgarden)

18. Jack White (The White Stripes)

19. Kathleen Hanna (Bikini Kill)

20. David Lee Roth (Van Halen)

21. Jim Morrison (The Doors)

22. Eddie Vedder (Pearl Jam)

23. Karen O (Yeah Yeah Yeahs)

24. Rob Halford (Judas Priest)

25. Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company)

26. Thom Yorke (Radiohead)

27. Lou Reed (The Velvet Underground)

28. Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers)

29. Ann Wilson (Heart)

30. Steve Perry (Journey)

31. Laura Jane Grace (Against Me!)

32. Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

33. Gustavo Cerati (Soda Stereo)

34. Chester Bennington (Linkin Park)

35. Grace Slick (Jefferson Airplane)

36. Joe Strummer (The Clash)

37. Gwen Stefani (No Doubt)

38. Iggy Pop (The Stooges)

39. Paul McCartney (The Beatles)

40. Brittany Howard (Alabama Shakes)

41. Liam Gallagher (Oasis)

42. Serj Tankian (System of a Down)

43. Courtney Love (Hole)

44. Jerry Garcia (The Grateful Dead)

45. Corey Glover (Living Colour)

46. Poly Styrene (X-Ray Spex)

47. Paul Westerberg (The Replacements)

48. Dave Grohl (Foo Fighters)

49. Rubén Albarrán (Café Tacvba)

50. Zack de la Rocha (Rage Against the Machine)