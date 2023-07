Este miércoles se confirmó la muerte de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, una artista que fue parte de uno de los conciertos históricos en Chile.

En 1990, mientras el país daba sus primeros pasos en democracia, la artista se unió al recital benéfico “Desde Chile… un abrazo a la esperanza”, organizado por Amnistía Internacional.

150 mil personas se reunieron en el Estadio Nacional, incluyendo sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, para celebrar la restauración de la democracia tras 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

El 13 de octubre de 1990, en la segunda jornada del evento, la irlandesa pisó por primera vez un escenario chileno, donde interpretó su canción más famosa, “Nothing Compares 2 U”.

Sinead O’Connor: “Recuerdo que era un momento muy triste para mí”

Al mismo evento fueron invitados artistas como Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel y New Kids on the Block.

“Recuerdo que era un momento muy triste para mí, yo en ese momento era muy joven, tenía 23 años, y vivía también en un país donde había mucho conflicto, entonces estar ahí reflejaba la misma tristeza que yo sentía en casa”, aseguró la artista en 2015, cuando volvió al país por primera vez tras 25 años.

El concierto estuvo lleno de momentos memorables, como cuando interpretó Dont Give Up junto a Peter Gabriel, y cuando encendió una vela en honor a Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo asesinado por una patrulla militar en 1986 durante una protesta, según consignó Rock and Pop.

“No había sido invitada desde la última vez en 1990, quizás porque lloré demasiado”, bromeó la artista a la agencia de noticias EFE en visita al país en 2015, donde fue parte del festival Womad.