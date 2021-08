Hasta que finalmente el público pudo volver al Teatro Municipal de Antofagasta. Tomando en consideración estrictas medidas sanitarias, los asistentes pudieron reencontrarse con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, en las dos funciones del Concierto del Día del Niño.

Esto fue todo un hito, convirtiéndose en la primera orquesta en Chile en regresar a los conciertos presenciales. Un espectáculo “de película”, que fue dedicado a los más pequeños, quienes justamente fueron los más afectados por la pandemia y el encierro.

Justamente estas presentaciones dobles que se ejecutaron, demostraron un alto interés de la gente por disfrutar de espectáculos, ya que las invitaciones se agotaron en solo horas, reflejando el alto interés de estar junto a esta histórica agrupación. Desde marzo de 2020 que no podían tocar en vivo y con todos sus integrantes en un solo escenario.

Una temporada que es presentada por Escondida | BHP y la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, siendo acogida a la Ley de Donaciones Culturales.

Concierto

Los presentes, debidamente distanciados en las butacas, seguramente notaron una gran diferencia en el momento en que el director Christian Baeza alzó la batuta para iniciar la música.

La cámara acústica, que hace que la música se refleje mejor en el teatro, fue disfrutada por los presentes, escuchándose mejor e indudablemente consiguiendo un mayor disfrute de los sonidos.

Como es costumbre en las temporadas de la orquesta, el repertorio para cine y televisión fue potenciado por una colorida producción audiovisual, tomando como base las películas y series mismas.

El recorrido comenzó con el toque jazzístico de Henry Mancini con el tema principal de “La Pantera Rosa”(1963). Le siguió inmediatamente la potencia sinfónica de John Williams y sus “Cazadores del Arca Perdida” (1981), película que dio origen al personaje de Indiana Jones.

La música de acción prosiguió con una combinación de las películas de “James Bond”, en que brilló de manera particular el segmento de “Live and Let Die”, con la recordada canción de Paul McCartney, y luego nuevamente con Williams adaptado por John Ottman, en el tema y fragmentos de “Superman Regresa” (2006).

Un momento muy esperado fue la Marcha Imperial de “El Imperio Contraataca” (1980), música característica del icónico Darth Vader, también de John Williams. Y seguramente los que fueron adolescentes en 2000 recordaron con alegría las melodías de “High School Musical” (2006), en un medley concebido para esta ocasión.

La querida cantante local Luna Cordero hizo su debut oficial en vivo con la orquesta, cantando dos canciones de películas de Disney, primero “Libre Soy”, de “Frozen” (2013), y luego “Parte de él”, de “La Sirenita” (1989). Su participación fue ovacionada por los presentes.

El gran clímax llegó con la fantasía de las dos últimas selecciones: primero, “The Avengers” (2012), una de las sagas más exitosas de los últimos diez años, música de Alan Silvestri; y luego, otro clásico de aventuras que ha tenido mucho éxito en anteriores conciertos de la orquesta, “Los Piratas del Caribe” (2003), con la inolvidable partitura de Hans Zimmer.

El concierto pudo ser seguido online a lo largo de Chile y el mundo, a través de Cultura Antofagasta en YouTube y Facebook, tal como podrán disfrutar de nuestra siguiente fecha, el próximo 13 de agosto, con un espectacular concierto que incluirá la Séptima Sinfonía de Beethoven. Toda la cartelera en www.culturaantofagasta.cl.