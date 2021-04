Billie Eilish lanzó hoy “Your Power”, nuevo adelanto de su próximo disco “Happier Than Ever”.

El sencillo se suma a los ya estrenados “My Future” y “Therfore I Am”, que serán parte del álbum que tiene fecha de salida para el 30 de julio.

A sólo dos días de haber confirmado el lanzamiento, Eilish liberó el videoclip de “Your Power”, que fue grabado por ella misma. La canción, es una de las 16 que integrarán el esperado nuevo trabajo.

“When we all fll aspleep, where do we do?” debutó en el N°1 del Billboard 200 en EE.UU, alcanzando la misma posición en 17 países. En 2019, fue el disco más reproducido de las plataformas digitales.

En 2020, Eilish se convirtió en la artista más joven en escribir y grabar un tema oficial de James Bond (“No Time To Die”). Este año, fue nominada a cuatro premios en la 63a entrega anual de los Grammy, llevándose los galardones a Grabación del Año por ‘everything i wanted’ y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por “No Time To Die”.

Revisa el videoclip de “Your Power”, aquí: