Por segunda vez desde que fue programado, el concierto de A-ha en Chile ha sido reagendado a raíz de la crisis sanitaria del covid-19, esta vez para 2022.

“Debido al desarrollo de la pandemia en curso, las fechas de la gira Hunting High and Low de A-ha en América del Sur se pospusieron para el 2022”, informaron desde la productora DG Medios mediante un comunicado.

De acuerdo al reporte, las nuevas fechas del tour serán anunciadas “con la información completa lo antes posible… Si ya tienes tu ticket, recuerda que es válido para su próxima presentación en Chile”.

La cita de Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar-Savoy estaba anunciada para el próximo 29 de agosto en Movistar Arena.

El formato del show está dividido en dos partes. En una, la banda tocará las diez canciones de su álbum debut de 1985, “Hunting High And Low”, en su orden original. En el segundo segmento, repasarán canciones nuevas y antiguas, “familiares y menos familiares, incluidos éxitos más clásicos como I’ve Been Losing You y The Living Daylights”.

“Hunting High and Low” fue lanzado el 1 de junio de 1985 con gran éxito comercial (llegó al número 15 en el Billboard 200 de EE.UU) y más de 11 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Su primer sencillo, “Take on me”, marcó un hito al registrar mil millones de reproducciones en YouTube. El video se inspiró en la película de ciencia ficción “Tron” de 1982.